Mundial 2026 en California: qué selecciones jugarán partidos en Los Angeles y San Francisco

Estados Unidos será el país con mayor actividad durante el Mundial 2026, con 16 estadios distribuidos en 11 ciudades sede, donde se disputará una parte importante de los 104 partidos del torneo. Entre las sedes más destacadas están Los Ángeles y San Francisco, que en conjunto albergarán 14 encuentros a lo largo del certamen.

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Los Ángeles

El SoFi Stadium, sede mundialista más reciente al haber sido inaugurado en 2020, cuenta con una capacidad para 70.000 espectadores y se ubica a menos de 30 minutos del histórico Rose Bowl de Pasadena, donde se jugó la final del Mundial de 1994.

Los partidos que se jugarán en el estadio angelino son:

Fase de Grupos

Viernes 12 de junio de 2026

Partido 4: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D

Lunes 15 de junio de 2026

Partido 15: Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G

Jueves 18 de junio de 2026

Partido 26: Suiza vs. Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Grupo B

Domingo 21 de junio de 2026

Partido 39: Bélgica vs. Irán – Grupo G

Jueves 25 de junio de 2026

Partido 59: Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs. Estados Unidos – Grupo D

Dieciseisavos de final

Domingo 28 de junio de 2026

Partido 73: 2.º Grupo A vs. 2.º Grupo B

Jueves 2 de julio de 2026

Partido 84: 1.º Grupo H vs. 2.º Grupo J

Cuartos de final

Viernes 10 de julio de 2026

Partido 98: Ganador Partido 93 vs. Ganador Partido 94

Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en San Francisco

La Bahía de San Francisco recibirá seis partidos del torneo, todos disputados en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, hogar de los San Francisco 49ers de la NFL y sede del Super Bowl 50 en 2016.

Los partidos que se llevarán a cabo en San Francisco son:

Fase de Grupos

Sábado 13 de junio de 2026

Partido 8: Catar vs. Suiza – Grupo B

Jueves 16 de junio de 2026

Partido 20: Austria vs. Jordania – Grupo J

Viernes 19 de junio de 2026

Partido 31: Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs. Paraguay – Grupo D

Lunes 22 de junio de 2026

Partido 44: Jordania vs. Argelia – Grupo J

Jueves 25 de junio de 2026

Partido 60: Paraguay vs. Australia – Grupo D

Dieciseisavos de final

Miércoles 1 de julio de 2026

Partido 81: 1.º Grupo D vs. 3.º Grupo B/E/F/I/J

El Estadio de la Bahía de San Francisco es uno de los más nuevos en ser sede de algún partido para la Copa Mundial de la federación, y está situado en la ciudad de Santa Clara. Es la casa de los 49ers de San Francisco, para la NFL; además fue sede del Super Bowl 50 en el 2016.

Todas las ciudades sede de EE.UU. para el Mundial 2026

En total, Estados Unidos tendrá 11 ciudades sede para el Mundial 2026 de la FIFA, y un conjunto de 16 estadios que se repartirán parte de los 104 duelos del certamen.

Las ciudades que albergarán partidos son: