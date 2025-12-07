Cuáles son las selecciones que jugarán sus partidos del Mundial 2026 en Texas

Cada vez falta menos para que se celebre el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En esta edición, 48 selecciones participantes pasarán por 16 recintos para disputar los partidos, entre ellos Texas, que contará con 16 torneos de la contienda internacional.

Qué selecciones jugarán en Texas para el Mundial 2026

El Dallas Stadium es una de las sedes elegidas para el Mundial 2026 y albergará nueve juegos, según consignó la FIFA. Estos están divididos de la siguiente manera:

Cinco partidos de la fase de grupos

Dos partidos de dieciseisavos de final

Una eliminatoria de octavos de final

La primera semifinal

De estas fechas, al menos ocho selecciones están confirmadas van a jugar en la primera fase. Estos forman parte de los grupos F, J y L:

14 de junio de 2026: Países Bajos vs. Japón - Grupo F.

Países Bajos vs. Japón - Grupo F. 17 de junio de 2026: Inglaterra vs. Croacia - Grupo L.

Inglaterra vs. Croacia - Grupo L. 22 de junio de 2026: Argentina vs. Austria - Grupo J.

Argentina vs. Austria - Grupo J. 25 de junio de 2026 : Japón vs. Albania/Polonia/Suecia/Ucrania – Grupo F

: Japón vs. Albania/Polonia/Suecia/Ucrania – Grupo F 27 de junio de 2026: Jordania vs. Argentina - Grupo J.

El NGR Stadium, entretanto, albergará siete partidos, de los cuales cinco son de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos de final, en las siguientes fechas.

De estos juegos, al menos siete seleccionados están confirmados para disputar los partidos:

14 de junio de 2026 : Alemania vs. Curazao (Fase de Grupos, Grupo E)

: Alemania vs. Curazao (Fase de Grupos, Grupo E) 17 de junio de 2026 : Portugal vs. K2 (Fase de Grupos, Grupo K)

: Portugal vs. K2 (Fase de Grupos, Grupo K) 20 de junio de 2026 : Países Bajos vs. F3 (Fase de Grupos, Grupo F)

: Países Bajos vs. F3 (Fase de Grupos, Grupo F) 23 de junio de 2026 : Portugal vs. Uzbekistán (Fase de Grupos, Grupo K)

: Portugal vs. Uzbekistán (Fase de Grupos, Grupo K) 26 de junio de 2026: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Fase de Grupos, Grupo H)

Las ganancias del Mundial 2026 en Texas y el resto de EE.UU.

De acuerdo con un informe de Tourism Economics, 1,2 millones de visitantes internacionales podrían llegar al país norteamericano por el torneo deportivo.

Se prevé un crecimiento del 3,7% de las visitas internacionales en EE.UU. Chris Carlson - AP

De esta manera, se prevé un crecimiento del 3,7 % en las visitas internacionales el próximo año, impulsado en parte por el Mundial, y un “un impulso sustancial a las economías locales” en las sedes del torneo como Dallas y Houston.

“Los diversos vientos en contra que enfrentan los viajes internacionales probablemente se verán parcialmente compensados ​​por un fuerte apetito global por participar en el espectáculo”, señaló Tourism Economics en un informe de noviembre.

Un informe de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio proyecta una producción bruta en Estados Unidos de US$30.5 mil millones, un ingreso laboral de US$10.2 mil millones más 185 mil puestos de trabajos equivalente a tiempo completo.

Todos los estadios donde se jugará el Mundial en EE.UU.

El Mundial 2026 tendrá un total de 16 estadios, 11 de ellos ubicados en Estados Unidos: