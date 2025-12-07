Cuáles son las selecciones que jugarán sus partidos del Mundial 2026 en Texas
En el estado se disputarán 16 juegos de la Copa del Mundo, incluida una de las semifinales
- 3 minutos de lectura'
Cada vez falta menos para que se celebre el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En esta edición, 48 selecciones participantes pasarán por 16 recintos para disputar los partidos, entre ellos Texas, que contará con 16 torneos de la contienda internacional.
Qué selecciones jugarán en Texas para el Mundial 2026
El Dallas Stadium es una de las sedes elegidas para el Mundial 2026 y albergará nueve juegos, según consignó la FIFA. Estos están divididos de la siguiente manera:
- Cinco partidos de la fase de grupos
- Dos partidos de dieciseisavos de final
- Una eliminatoria de octavos de final
- La primera semifinal
De estas fechas, al menos ocho selecciones están confirmadas van a jugar en la primera fase. Estos forman parte de los grupos F, J y L:
- 14 de junio de 2026: Países Bajos vs. Japón - Grupo F.
- 17 de junio de 2026: Inglaterra vs. Croacia - Grupo L.
- 22 de junio de 2026: Argentina vs. Austria - Grupo J.
- 25 de junio de 2026: Japón vs. Albania/Polonia/Suecia/Ucrania – Grupo F
- 27 de junio de 2026: Jordania vs. Argentina - Grupo J.
El NGR Stadium, entretanto, albergará siete partidos, de los cuales cinco son de la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos de final, en las siguientes fechas.
De estos juegos, al menos siete seleccionados están confirmados para disputar los partidos:
- 14 de junio de 2026: Alemania vs. Curazao (Fase de Grupos, Grupo E)
- 17 de junio de 2026: Portugal vs. K2 (Fase de Grupos, Grupo K)
- 20 de junio de 2026: Países Bajos vs. F3 (Fase de Grupos, Grupo F)
- 23 de junio de 2026: Portugal vs. Uzbekistán (Fase de Grupos, Grupo K)
- 26 de junio de 2026: Cabo Verde vs. Arabia Saudita (Fase de Grupos, Grupo H)
Las ganancias del Mundial 2026 en Texas y el resto de EE.UU.
De acuerdo con un informe de Tourism Economics, 1,2 millones de visitantes internacionales podrían llegar al país norteamericano por el torneo deportivo.
De esta manera, se prevé un crecimiento del 3,7 % en las visitas internacionales el próximo año, impulsado en parte por el Mundial, y un “un impulso sustancial a las economías locales” en las sedes del torneo como Dallas y Houston.
“Los diversos vientos en contra que enfrentan los viajes internacionales probablemente se verán parcialmente compensados por un fuerte apetito global por participar en el espectáculo”, señaló Tourism Economics en un informe de noviembre.
Un informe de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio proyecta una producción bruta en Estados Unidos de US$30.5 mil millones, un ingreso laboral de US$10.2 mil millones más 185 mil puestos de trabajos equivalente a tiempo completo.
Todos los estadios donde se jugará el Mundial en EE.UU.
El Mundial 2026 tendrá un total de 16 estadios, 11 de ellos ubicados en Estados Unidos:
- Mercedes-Benz Stadium de Atlanta
- Gillette Stadium de Boston
- AT&T Stadium de Dallas
- Houston NRG Stadium
- Kansas City Arrowhead Stadium
- Los Ángeles SoFi Stadium
- Miami Hard Rock Stadium
- Nueva York/Nueva Jersey MetLife Stadium
- Philadelphia Lincoln Financial Field
- San Francisco Levi’s Stadium
- Seattle Lumen Field
- 1
Uruguay: un argentino murió en un brutal choque frontal contra un camión
- 2
El lago que desapareció: la historia de los pescadores que perdieron todo y el documental de dos argentinos rumbo al Oscar
- 3
Lando Norris logró su primer campeonato en la Fórmula 1 y le puso freno al reinado de Max Verstappen
- 4
La nueva serie de Netflix para maratonear sin culpa: tiene siete capítulos y te atrapa desde el primer segundo