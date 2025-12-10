Nació en Los Ángeles, es hijo de inmigrantes y volvió a la Tierra tras 245 días en el espacio

El martes 9 de diciembre de 2025 marcó el final de una travesía para Jonny Kim, astronauta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de EE.UU. (NASA, por sus siglas en inglés). Nacido en Los Ángeles e hijo de inmigrantes, el coreano-estadounidense pasó 245 días en el espacio.

El regreso a la Tierra del astronauta de raíces migrantes

Kim regresó a la Tierra a bordo de la nave Soyuz MS-27, con lo que concluyó su primera misión orbital. El aterrizaje se produjo por la mañana en Kazajistán, un día después de desacoplarse de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés).

El astronauta pasó 245 días en la ISS, en la que fue su primera misión espacial NASA�

Kim formó parte de una tripulación internacional junto a los cosmonautas de Roscosmos (agencia espacial de Rusia) Sergey Ryzhikov y Alexey Zubritsky. Los tres despegaron rumbo a la ISS el 8 de abril, con lo que inició una misión científica de ocho meses durante la cual orbitaron la Tierra 3920 veces y recorrieron cerca de 167 millones de kilómetros, destacó la NASA.

El aterrizaje se realizó de manera segura y los tripulantes fueron asistidos por un paracaídas. Llegaron a las 12.03 tiempo del este (10:03 am hora local), tras abandonar la ISS a las 20.41 del lunes 8 de diciembre.

Tras los controles médicos posteriores al aterrizaje, Kim, Ryzhikov y Zubritsky regresarán a la zona de recuperación en Karagandá, Kazajistán.

Los astronautas aterrizaron sin problemas en Kazajistán X@NASA

Por su parte, el astronauta coreano-americano abordará una aeronave de la NASA con destino al Centro Espacial Johnson de la agencia en Houston, Texas.

Las tareas del astronauta de la NASA en el espacio

Durante su estadía en microgravedad dentro de la ISS, Kim se concentró en varios proyectos científicos de alto impacto.

Uno de ellos fue el análisis del comportamiento de tejidos bioimpresos con vasos sanguíneos, cuyo propósito es “avanzar en la producción de tejidos en el espacio para tratar a pacientes en la Tierra”.

Además, trabajó en la evaluación del control remoto de robots, parte de un estudio orientado a desarrollar asistencia robótica para misiones futuras.

Adicionalmente, investigó procesos de fabricación de nanomateriales que imitan el ADN, una tecnología que podría “mejorar las tecnologías de administración de fármacos en la Tierra”.

Según la agencia, estos estudios buscan ampliar la capacidad de producir soluciones médicas en condiciones que no pueden reproducirse en la superficie terrestre.

Antes de ser astronauta de la NASA, Jonny Kim fue parte del Ejército de Estados Unidos X@Downloadded

La misión también marcó un hito personal: tanto para Kim como para Zubritsky fue su primer vuelo espacial.

Mientras tanto, el tercero en regresar, Ryzhikov, completó su tercer viaje a al espacio, con un registro final de 603 días en el espacio.

Jonny Kim: el astronauta de la NASA que regresó a la Tierra luego de 245 días

De acuerdo a un informe de Telemundo, Kim fue seleccionado por la NASA en 2017 y llegó al programa espacial con una historia poco común, incluso dentro del exigente mundo aeroespacial.

Antes de incorporarse a la agencia, fue miembro de los SEAL de la Marina, donde participó en más de 100 operaciones de combate. Así, su trayectoria combina servicio militar, formación científica y experiencia espacial con esta última misión.