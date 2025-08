Es hijo de padres inmigrantes, estudió en Yale y les ayudó a cumplir un sueño casi imposible en Nueva York

Brian Zhang y sus padres, un matrimonio de inmigrantes asiáticos, vivieron siempre en diferentes departamentos alquilados en Brooklyn, Nueva York. Durante su adolescencia, él veía las casas de sus compañeros y soñaba con, alguna vez, tener algo así para su familia. Mientras estudiaba en Yale, trabajó duro y logró ahorrar para ayudar a hacer realidad ese deseo.

Cómo ahorrar 100 mil dólares en Nueva York

Zhang nació y creció en Nueva York. Su familia, como muchas otras de origen inmigrante, atravesó problemas económicos durante años. “Tuvieron dificultades para pagar el alquiler mientras yo crecía”, explicó el joven en Business Insider. Vivían en departamentos pequeños, sin estabilidad habitacional y cada mes implicaba un esfuerzo para mantenerse al día con los gastos.

Brian Zhang ahorró US$ 110 mil en tres años y le compró una casa a sus padres Linkedin: Brian Zhang

Durante su adolescencia, el joven conoció otras realidades. “Visitaba las casas de mis amigos, contemplaba sus lámparas de araña y deseaba tener lo mismo que ellos”, recordó.

Años más tarde, cuando estudiaba en Yale, Zhang encontró a un hombre sin hogar desplomado en una esquina. “Respiraba entrecortadamente, tenía los labios amoratados y no respondía”. El joven lo asistió y, cuando recobró el conocimiento, le contó su historia: “Me habló de sus hijos y esposa, distanciados, de su intento de reconstruir lo que la guerra y las circunstancias le habían arrebatado”.

El relato lo conmovió profundamente y lo hizo pensar en el futuro de sus padres cuando fueran mayores. Esa noche llamó a su madre y le hizo una promesa: “Aceptaría trabajos durante la universidad y ahorraría lo que pudiera para ayudarla a comprar una casa en Nueva York”.

Mientras estudiaba en Yale, Zhang logró ahorrar para comprar una casa a sus padres ANDREW SULLIVAN - NYTNS

Cómo logró ahorrar más de US$100 mil antes de graduarse

Mientras cursaba en Yale, Zhang trabajó en múltiples empleos para generar ingresos. “Ordenaba libros en estanterías, hacía copias de folletos para profesores de inglés, arreglaba impresoras, redactaba artículos de opinión, hacía videos para una empresa de tecnología educativa, daba clases particulares y escribía de forma independiente”, enumeró. También colaboró con campañas de salud pública para la Fundación de las Naciones Unidas.

“Durante mis primeros tres años de universidad, incluyendo los veranos, mis ingresos totales fueron de poco más de US$110 mil”, explicó. Gracias a que Yale cubría completamente su matrícula, alimentación y alojamiento, pudo destinar casi todo ese dinero a una cuenta de ahorros que compartía con su madre.

Pasó un verano en Washington D. C., donde gran parte de su sueldo fue destinado al alquiler en Dupont Circle, y otro en la Fundación Ford. “Algunas prácticas me ayudaron a pagar las cuentas, otras me ayudaron a imaginar una futura carrera, y una se convirtió en un trabajo”, señaló.

Staten Island es uno de los distritos más económicos de Nueva York Unsplash

La casa propia: el sueño cumplido

Poco después de graduarse en mayo, Zhang cumplió su promesa de ayuda. “Nos mudamos a nuestra primera casa en Staten Island”. Ver a sus padres en su propio hogar le generó tranquilidad. “Es reconfortante saber que tendrán un hogar permanente al que regresar”, expresó.

“No quería que mis padres tuvieran que pedir constantemente permiso para existir, que se vieran arrastrados de un lado a otro en un país en el que a menudo los inmigrantes se les hace sentir como plantas rodantes”, concluyó el joven que ahora estudia medicina en la Universidad de Stanford.