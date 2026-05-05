Kamala Harris respalda la reelección de Karen Bass en Los Ángeles: “Es la líder que se necesita”

Kamala Harris, exvicepresidente de Estados Unidos, respaldó la candidatura a la reelección de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, de cara a las primarias del 2 de junio. La exsenadora apoyó la primera elección de la demócrata en 2021.

Qué dijo Kamala Harris sobre Karen Bass

El comunicado fue publicado por Los Angeles Times. Allí, la expresidenta señaló que Bass era la líder que la ciudad necesitaba y remarcó su labor durante su administración.

La exvicepresidenta remarcó el trabajo realizado por Bass como alcalde en Los Ángeles

“La alcaldesa Karen Bass es la líder que Los Ángeles necesita ahora mismo. Ha logrado lo que muchos decían que era imposible: la primera disminución de la indigencia en dos años, la reducción de la delincuencia a niveles que esta ciudad no veía desde la década de 1960 y su negativa a ceder ante las presiones del gobierno federal sobre nuestros vecinos”, declaró Harris en un comunicado.

“Cuenta con todo mi apoyo para la reelección”, añadió la demócrata, quien juramentó a Bass para el cargo en 2022.

Karen Bass remarcó que el apoyo de Kamala Harris refleja la importancia de su campaña X/@KarenBassLA

Poco después de conocerse la noticia, la alcaldesa aseguró sentirse “honrada” por su apoyo. “Esto refleja lo que construimos juntos: un Los Ángeles más seguro, más asequible y que no teme defender sus valores", dijo desde su cuenta de X.

Cómo se encuentra Karen Bass en las encuestas

De acuerdo con la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley, Karen Bass aventaja al resto de los candidatos con un 25%. En segundo lugar se encuentra la concejala Nithya Raman con un 17%.

Karen Bass aventaja al resto de los candidatos con un 25%, pero cuenta con una imagen desfavorable CalMatters

Pese a esta ventaja, Dan Schnur, profesor de ciencias políticas en la USC, aseguró que el sondeo es “casi catastrófico” para la actual alcaldesa porque el grupo de candidatos era “muy débil”.

“El hecho de que Bass tenga tantos problemas contra este grupo de oponentes no augura nada bueno para ella”, dijo Schnur. “Lo único que la salva es que los principales candidatos que consideraban postularse contra ella decidieron mantenerse al margen de esta contienda”.

Bajo esta premisa, el sondeo remarca que la alcaldesa tiene un 56% de imagen desfavorable. Raman, entretanto, tiene un reputación perjudicial del 26%.

Cuáles son las propuestas de campaña de Karen Bass

El enfoque principal en la campaña de Bass está en la crisis de vivienda y la seguridad en Los Ángeles. De acuerdo con su sitio web oficial, prevé fortalecer al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) y mejorar la retención de agentes.

De igual modo, propone una transición de energía 100% limpia para 2035. De esta forma, busca eliminar el uso de electricidad generada por carbón en la ciudad.