Alerta por los robos en Los Ángeles: el plan de Karen Bass y LAPD para reforzar la seguridad

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, presentó esta semana un plan estratégico para combatir el aumento de robos residenciales en el Valle de San Fernando. Acompañada por el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Jim McDonnell, la mandataria detalló las medidas de seguridad que buscan frenar la actividad delictiva en los vecindarios afectados por una reciente ola de intrusiones a domicilios.

El plan de Bass ante la ola de robos en Los Ángeles

La iniciativa de Bass y de LAPD responde a la preocupación de los residentes locales, con quienes la alcaldesa mantuvo encuentros directos para escuchar sus reclamos sobre la falta de protección en sus propiedades, según un comunicado oficial.

La reunión de la alcaldesa Karen Bass (de espaldas) con representantes de la comunidad ante la preocupación por los robos Oficina de Karen Bass

Bass subrayó que el fortalecimiento de la seguridad pública es una prioridad central de su gestión. “Estamos desplegando recursos y actuando estratégicamente para detener esta ola de robos y capturar a los responsables”, afirmó la funcionaria en la conferencia de prensa citada por su oficina.

Según Bass, la estrategia depende de la capacidad operativa del LAPD, razón por la cual su presupuesto actual prioriza la contratación de nuevos agentes policiales para revertir la tendencia a la baja en el tamaño de la fuerza. El jefe McDonnell, por su parte, reconoció el impacto emocional de estos delitos al señalar que “el hogar es un lugar sagrado y ser víctima de un robo es una violación”.

Una patrulla de la Policía de Los Ángeles (Archivo) X: @LAPDHQ

Así es el plan de LAPD

El plan operativo implementado bajo la dirección de la alcaldesa incluye diversas tácticas coordinadas para disuadir a las bandas organizadas. Los puntos clave de la estrategia son:

Incremento de patrullajes mediante oficiales de patrulla, unidades especializadas y detectives.

mediante oficiales de patrulla, unidades especializadas y detectives. Despliegue permanente de patrullas del LAPD en puntos de alta visibilidad para disuadir a los delincuentes.

de patrullas del LAPD en puntos de alta visibilidad para disuadir a los delincuentes. Instalación de lectores móviles de placas en áreas identificadas como zonas de alto riesgo.

en áreas identificadas como zonas de alto riesgo. Participación activa y comunicación constante con la comunidad a cargo de los oficiales del sector.

con la comunidad a cargo de los oficiales del sector. Investigación profunda por parte de la División Metropolitana para desarticular bandas organizadas.

para desarticular bandas organizadas. Reuniones semanales con detectives para analizar tendencias delictivas y ajustar tácticas de respuesta.

para analizar tendencias delictivas y ajustar tácticas de respuesta. Refuerzo de vigilancia aérea sobre las zonas afectadas.

sobre las zonas afectadas. Trabajo conjunto entre la División de Delitos Comerciales y la División de Robos y Homicidios para casos de alto valor.

La respuesta oficial recibió el visto bueno de los sectores comerciales. Vicki Nussbaum, directora ejecutiva del Distrito de Mejora Comercial de Studio City, valoró el esfuerzo colaborativo y señaló que el plan ayuda a proteger a las empresas y a mejorar la vitalidad económica de la región de Ventura Boulevard.

El despliegue de estos recursos busca restaurar la tranquilidad en el Valle de San Fernando tras semanas de incertidumbre. La alcaldesa Bass reiteró que el gobierno local mantendrá una postura firme y vigilante.

El objetivo final de estas acciones consiste en la identificación, el rastreo y la captura inmediata de los individuos involucrados en estos hechos delictivos mediante inteligencia coordinada y el uso de tecnología aplicada en tiempo real.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.