Nuevo favorito en California: una encuesta revela quién se perfila para suceder a Gavin Newsom

La contienda para suceder al gobernador Gavin Newsom en California presenta un panorama abierto a menos de un mes de las elecciones primarias del 2 de junio. Un sondeo reciente señala que el demócrata Xavier Becerra superó al republicano Steve Hilton, quien ahora aparece en el segundo puesto de intención de voto.

Xavier Becerra supera a Steve Hilton en la última encuesta de California

La retirada del congresista Eric Swalwell de la contienda benefició el crecimiento de Becerra, exsecretario de Salud en el gobierno de Joe Biden.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

El demócrata tiene un 19% de intención de voto, según una encuesta reciente de Emerson College difundida el miércoles 13 de mayo que contó con 1000 participantes. Esta cifra deja a Becerra por encima de cualquier otro competidor en la carrera por la gobernación.

Por su parte, Hilton, excomentarista de Fox News y candidato respaldado por Donald Trump, se posicionó en el segundo puesto con un 17,1%. A pesar de haber perdido el liderazgo según este sondeo, alcanzaría las elecciones generales de noviembre si se dan estos resultados.

Incluso, según un promedio de encuestas de RealClearPolling, el republicano mantiene el primer lugar, 0,2 puntos porcentuales por encima de Becerra. De cualquier manera, tanto el último sondeo como el conjunto de investigaciones presentan una lucha abierta entre Becerra y Hilton.

En la encuesta de Emerson College, el podio lo completa el demócrata Tom Steyer, quien se ubica en tercer lugar con un 16,6%.

Becerra y Hilton se alejan de Chad Bianco y Katie Porter en California

La encuesta también revela el posicionamiento de otras figuras importantes en el estado:

Chad Bianco : el sheriff del condado de Riverside bajó al cuarto lugar con un 10,7% .

: el sheriff del condado de Riverside bajó al cuarto lugar con un . Katie Porter : la exrepresentante demócrata le sigue de cerca con un 10,3% .

: la exrepresentante demócrata le sigue de cerca con un . Matt Mahan : el alcalde de San José registra un 7,9% .

: el alcalde de San José registra un . Antonio Villaraigosa: el exalcalde de Los Ángeles se mantiene en un 4%.

Becerra y Hilton disputan el primer lugar en las encuestas para gobernador de California JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un dato clave de este relevamiento del 13 de mayo es la caída de los votantes indecisos, que pasaron del 23% al 12,1% en el último mes. Esto indica que cada vez más votantes definieron su postura tras los recientes debates televisivos.

La vivienda y la economía son las principales inquietudes de los votantes de California

El sondeo de Emerson College detalló cuáles son los temas que determinarán el voto para el 2 de junio, además de los nombres propios. El 42% de los encuestados considera a la economía como la prioridad principal, y el 21%, a la asequibilidad de la vivienda.

Los 8 candidatos por la gobernación en California que se presentarán en las primarias del 2 de junio Captura CBS Los Ángeles

Los resultados indican que la imagen de los líderes actuales está polarizada:

Donald Trump : el 67,6% de los votantes desaprueba su gestión, frente a un 27,5% que la aprueba.

: el de los votantes desaprueba su gestión, frente a un que la aprueba. Gavin Newsom: el gobernador saliente tiene una aprobación dividida del 43,4%, con un 40,4% de desaprobación.

De acuerdo con Fox 40, con la ventaja demócrata, el temor de la cúpula del partido de quedar afuera de la elección general parece disiparse, mientras la paridad entre Becerra, Hilton y Steyer presenta un escenario abierto para las primarias.

A diferencia de otros estados, California utiliza un sistema de primaria abierta en el que los candidatos de todos los partidos compiten en una misma boleta. Los dos más votados el 2 de junio, independientemente de su afiliación, avanzarán a la elección general de noviembre.

Con el voto por correo ya en marcha y un último debate televisado programado para este jueves 14 de mayo, los candidatos concentran sus esfuerzos en captar al 12,1% de los electores aún indecisos.