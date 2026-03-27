Newsom vs. Trump, por los “mercados de predicción”: nuevas reglas para funcionarios en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una orden ejecutiva para prohibir de forma estricta que los funcionarios públicos del estado utilicen información no pública con el fin de obtener beneficios financieros personales, especialmente en los denominados “mercados de predicción”.

Newsom contra los “mercados de predicción”

Estos “mercados de predicción” son plataformas financieras emergentes donde los usuarios apuestan dinero sobre eventos del mundo real, como acciones gubernamentales, conflictos bélicos y cambios en la economía. Las más conocidas en los últimos meses son Polymarket y Kalshi.

La medida adoptada por Newsom amplía las restricciones existentes para que los empleados públicos no empleen sus conocimientos internos ni ayuden a terceros, incluidos familiares, parejas o socios comerciales, a lucrar mediante datos confidenciales.

Además, el gobernador deslizó sospechas de que los movimientos en esos mercados están relacionados con supuestos actos de corrupción de la administración Trump. “Mientras Donald Trump continúa enriqueciéndose en el cargo, California se opondrá a la corrupción”, escribió Newsom en su cuenta de X.

El sitio de predicciones Polymarket PJ McDonnell - Shutterstock

En un comunicado oficial, el gobernador dijo: “El servicio público no debería ser un plan para hacerse rico rápidamente. En un momento en que el Washington de Trump está plagado de fallas éticas y lucro ilícito por parte de personas con acceso privilegiado, California traza una línea clara: si sirves al público como funcionario político, sirves al público, punto. No vamos a tolerar este tipo de corrupción en California”, dijo.

Recientemente, los pagos de apuestas tras los recientes ataques estadounidenses e israelíes contra Irán volvieron a poner bajo la lupa en los mercados de predicción. En total, 529 millones de dólares fueron destinados a contratos en la plataforma Polymarket relacionados con la fecha de inicio de los ataques. Otros 150 millones de dólares se concentraron en dos contratos ahora en disputa sobre la destitución de Khamenei como líder supremo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.