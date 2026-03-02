Los mercados de predicciones, en la mira tras las apuestas millonarias sobre los ataques a Irán

MADRID.– Los pagos de apuestas tras los recientes ataques estadounidenses e israelíes contra Irán volvieron a poner bajo la lupa a los llamados mercados de predicción, plataformas digitales que permiten especular sobre el desenlace de acontecimientos del mundo real y que, en este caso, ofrecían contratos vinculados tanto al momento de los bombardeos como a la eventual salida del ayatollah Ali Khamenei del poder.

La muerte del líder supremo iraní durante ataques israelíes el pasado fin de semana provocó un vuelco inmediato en las probabilidades de estos mercados, al tiempo que crecía la controversia por una serie de apuestas realizadas poco antes de la ofensiva y meses atrás, en enero, que anticipaban su derrocamiento.

En total, unos 529 millones de dólares fueron destinados a contratos en la plataforma Polymarket relacionados con la fecha de inicio de los ataques –que finalmente premiaron a quienes apostaron por el sábado–, mientras que otros 150 millones de dólares se concentraron en dos contratos ahora en disputa sobre la destitución de Khamenei como líder supremo.

Polymarket sobre la caída de Khamenei

La firma de análisis Bubblemaps aseguró en la red social X que seis cuentas obtuvieron ganancias por unos 1,2 millones de dólares tras realizar apuestas en Polymarket financiadas apenas horas antes de las incursiones aéreas. Según los datos recopilados, esos perfiles habían sido creados menos de 24 horas antes de concretar las operaciones, lo que alimentó las sospechas de que podrían haber actuado con información privilegiada.

Otra plataforma de análisis, Polysights, detectó a mediados de enero una oleada de compras procedentes de nuevas billeteras con escasa o nula actividad previa, centradas en contratos vinculados con Irán y particularmente en apuestas sobre la salida de Khamenei antes de finales de marzo.

Polymarket reacted before official confirmation of Khamenei's death.



The fastest source of global intelligence right now is a website where people gamble.



Peak civilization. pic.twitter.com/cGnIeevhVY — Sarang Sood (@SarangSood) February 28, 2026

Los contratos de Polymarket denominados “Khamenei out” permanecen actualmente en período de debate tras la impugnación de su resolución por parte de tenedores de tokens.

Su competidor Kalshi también operaba un mercado similar, aunque decidió reembolsar las tarifas a los operadores y devolver los pagos al último precio negociado antes de la muerte del líder iraní. El director ejecutivo de la empresa, Tarek Mansour, defendió públicamente la decisión y explicó que cuando los resultados potenciales implican la muerte de una persona, la compañía diseña sus reglas para evitar que los usuarios obtengan beneficios económicos de ese desenlace.

Kalshi caída Khamenei

Los mercados de predicción funcionan mediante contratos negociables de tipo “sí o no” que permiten a los usuarios apostar sobre una amplia gama de eventos, desde resultados deportivos hasta procesos electorales o crisis económicas. El precio de estos contratos fluctúa entre cero y cien centavos en función de la oferta y la demanda, y suele pagar un dólar a quienes aciertan el resultado una vez que este se confirma.

Sin embargo, el auge de estas plataformas despertó interrogantes legales. Según la legislación estadounidense, las apuestas contrarias al interés público –como aquellas vinculadas a guerras o asesinatos– están prohibidas. El mes pasado, seis senadores demócratas expresaron su preocupación por el posible incumplimiento de estas normas en una carta enviada a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

El senador Chris Murphy calificó de “locura” la legalidad de este tipo de apuestas y anunció su intención de presentar un proyecto de ley para prohibirlas, tras conocerse los datos sobre las operaciones realizadas antes de los bombardeos.

Donald Trump compartió los resultados de Polymarket en los que supera a Kamala Harris Truth Social @realDonaldTrump

Los mercados de predicción ganaron popularidad rápidamente tras las elecciones estadounidenses de 2024, cuando sus probabilidades en tiempo real resultaron más precisas que las encuestas tradicionales para anticipar la victoria del entonces candidato Donald Trump. Desde entonces, el volumen global de operaciones alcanzó los 47.000 millones de dólares el año pasado, según estimaciones de la firma Clear Street.

El crecimiento del sector también atrajo el interés de Wall Street. Intercontinental Exchange, empresa matriz de la Bolsa de Nueva York, adquirió una participación de 2000 millones de dólares en Polymarket, mientras que la plataforma de negociación Plus500 lanzó recientemente mercados de predicción en su interfaz minorista en Estados Unidos mediante una asociación con Kalshi.

No obstante, las plataformas continúan operando en una zona gris regulatoria y fueron objeto de investigaciones por posible tráfico de información privilegiada. En enero, por ejemplo, un operador obtuvo unos 410.000 dólares de ganancia tras apostar por la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Agencia Reuters y diario El País