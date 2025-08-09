No están en Texas: es mexicana en EE.UU. y revela los mejores outlets de California

Muchos turistas que visitan Estados Unidos aprovechan para hacer compras, especialmente de ropa, por los precios accesibles en comparación con otros países. En un video que se volvió viral en TikTok, una usuaria latina mostró que California cuenta con uno de los mejores centros comerciales del país: el San Francisco Premium Outlets, donde se pueden conseguir prendas incluso por menos de un dólar.

Una latina afirmó que el mejor outlet de EE.UU. es el San Francisco Premium

En un video de TikTok, la joven mexicana Mariana Licea compartió su experiencia al comprar ropa junto a su novio en EE.UU. en el complejo San Francisco Premium Outlets. “Pensaba que los buenos outlets solamente estaban en Texas, pero quedé sorprendida al ver estos precios”, manifestó la usuaria en su publicación.

Es latina y revela cuáles son los mejores outlets de California

Licea comentó que incluso encontró pantalones por menos de US$1, aunque aclaró que los precios variaban en los diferentes locales. “No todas las tiendas tenían estos preciazos, pero la verdad es que encontramos varias con buenos descuentos, sobre todo mi novio", señaló.

El centro comercial outlet es el más grande de California y se encuentra a solo 64 kilómetros del centro de San Francisco, en la ciudad de Pleasanton, región del Valle de Livermore. “Hasta autobuses de turismo llegan a estos outlets y se encuentran aproximadamente a 40 minutos desde la ciudad de San Francisco”, destacó la joven mexicana.

Qué tiendas tiene el San Francisco Premium Outlet

De acuerdo con su página oficial, San Francisco Premium Outlets cuenta con más de 180 marcas. Algunas son de diseñadores y otras populares como Prada, Gucci, Versace, Coach, Burberry, The North Face, Nike, Kate Spade New York, Tory Burch, Michael Kors y muchas más.

Además, cuenta con otras tiendas de descuento poco comunes en otros centros comerciales como Disney Outlet Store, Allbirds, Karl Lagerfeld Paris, Longchamp, Lululemon y Timbuk2.

San Francisco Premium Outlets tiene tiendas con prendas que cuestan menos de un dólar Captura TikTok @ exploraconmariana

El lugar se encuentra al aire libre, lo que permite paseos más relajados y es ideal para visitar en el verano o la primavera. Además de numerosas tiendas, ofrece las siguientes comodidades:

Patio de comidas.

Baños con cambiadores para bebés.

Salón de madres lactantes.

Espacio de juegos para niños.

Cajeros automáticos.

Estacionamiento gratuito y con espacios para personas con discapacidad.

Conexión wifi gratuita.

Fuentes de agua potable.

Estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Cómo llegar al San Francisco Premium Outlet desde la ciudad

El complejo de tiendas se encuentra ubicado en el 2774 Livermore Outlets Drive y abre desde las 10 hs hasta las 20 hs. Es de fácil acceso, ya que se puede llegar en auto, tren o autobús.

San Francisco Premium Outlets se encuentra a solo 40 minutos del centro de la ciudad Tripadvisor

Para ir en auto desde el centro de San Francisco se puede:

Desde el oeste: tomar la I-580 hasta la salida 48 (El Charro Rd). El centro está a la derecha.

tomar la I-580 hasta la salida 48 (El Charro Rd). El centro está a la derecha. Desde el este: dirigirse a la I-580 hasta la salida 48 (Fallon Rd). El centro está a la izquierda tras salir de la autopista.

Además, se puede llegar al centro comercial en el autobús Wheels, que recorre el área de Tri-Valley para conectar con la Ruta 14 y realiza paradas diarias en San Francisco Premium Outlets.

También se puede ir en tren hasta la estación East Pleasanton/Dublin, pero se requiere hacer una combinación con el autobús Wheels hasta los Outlets.