No están en Texas: es mexicana en EE.UU. y revela los mejores outlets de California
Ubicado en la ciudad de Livermore, se trata de un centro comercial con más 180 tiendas de diseño y de descuentos
- 3 minutos de lectura'
Muchos turistas que visitan Estados Unidos aprovechan para hacer compras, especialmente de ropa, por los precios accesibles en comparación con otros países. En un video que se volvió viral en TikTok, una usuaria latina mostró que California cuenta con uno de los mejores centros comerciales del país: el San Francisco Premium Outlets, donde se pueden conseguir prendas incluso por menos de un dólar.
Una latina afirmó que el mejor outlet de EE.UU. es el San Francisco Premium
En un video de TikTok, la joven mexicana Mariana Licea compartió su experiencia al comprar ropa junto a su novio en EE.UU. en el complejo San Francisco Premium Outlets. “Pensaba que los buenos outlets solamente estaban en Texas, pero quedé sorprendida al ver estos precios”, manifestó la usuaria en su publicación.
Licea comentó que incluso encontró pantalones por menos de US$1, aunque aclaró que los precios variaban en los diferentes locales. “No todas las tiendas tenían estos preciazos, pero la verdad es que encontramos varias con buenos descuentos, sobre todo mi novio", señaló.
El centro comercial outlet es el más grande de California y se encuentra a solo 64 kilómetros del centro de San Francisco, en la ciudad de Pleasanton, región del Valle de Livermore. “Hasta autobuses de turismo llegan a estos outlets y se encuentran aproximadamente a 40 minutos desde la ciudad de San Francisco”, destacó la joven mexicana.
Qué tiendas tiene el San Francisco Premium Outlet
De acuerdo con su página oficial, San Francisco Premium Outlets cuenta con más de 180 marcas. Algunas son de diseñadores y otras populares como Prada, Gucci, Versace, Coach, Burberry, The North Face, Nike, Kate Spade New York, Tory Burch, Michael Kors y muchas más.
Además, cuenta con otras tiendas de descuento poco comunes en otros centros comerciales como Disney Outlet Store, Allbirds, Karl Lagerfeld Paris, Longchamp, Lululemon y Timbuk2.
El lugar se encuentra al aire libre, lo que permite paseos más relajados y es ideal para visitar en el verano o la primavera. Además de numerosas tiendas, ofrece las siguientes comodidades:
- Patio de comidas.
- Baños con cambiadores para bebés.
- Salón de madres lactantes.
- Espacio de juegos para niños.
- Cajeros automáticos.
- Estacionamiento gratuito y con espacios para personas con discapacidad.
- Conexión wifi gratuita.
- Fuentes de agua potable.
- Estaciones de carga para vehículos eléctricos.
Cómo llegar al San Francisco Premium Outlet desde la ciudad
El complejo de tiendas se encuentra ubicado en el 2774 Livermore Outlets Drive y abre desde las 10 hs hasta las 20 hs. Es de fácil acceso, ya que se puede llegar en auto, tren o autobús.
Para ir en auto desde el centro de San Francisco se puede:
- Desde el oeste: tomar la I-580 hasta la salida 48 (El Charro Rd). El centro está a la derecha.
- Desde el este: dirigirse a la I-580 hasta la salida 48 (Fallon Rd). El centro está a la izquierda tras salir de la autopista.
Además, se puede llegar al centro comercial en el autobús Wheels, que recorre el área de Tri-Valley para conectar con la Ruta 14 y realiza paradas diarias en San Francisco Premium Outlets.
También se puede ir en tren hasta la estación East Pleasanton/Dublin, pero se requiere hacer una combinación con el autobús Wheels hasta los Outlets.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
“Agradecemos a quienes fueron parte”: la drástica decisión de un centro de esquí por falta de nieve suficiente
- 2
¿La joya del modelo libertario está en peligro? Todos los números detrás del veto de Milei
- 3
Tras décadas de conflicto, Trump firma un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia en la Casa Blanca
- 4
Antes de la catástrofe en Gaza estuvo la de Nagorno Karabaj