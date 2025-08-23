No solo Labor Day: el otro feriado de septiembre en California que pocos conocen
El estado fue incorporado a EE.UU. después de una guerra contra México; la anexión se conmemora cada año
Labor Day (Día del Trabajo) es el único feriado federal en Estados Unidos durante septiembre. Sin embargo, en ese mes, California celebra una fecha de gran relevancia histórica: California Admission Day, que se conmemora el 9 de septiembre de cada año.
Qué celebra el California Admission Day
Como indica su nombre en inglés, California Admission Day celebra el día en que fue admitido como parte oficial de Estados Unidos. Fue el 9 de septiembre de 1850 cuando el entonces presidente Millard Fillmore firmó la ley que convirtió a California en el estado 31 del país, como señaló la Cámara de Representantes de EE.UU.
Esta ley fue uno de los resultados de la guerra entre México y Estados Unidos, que se desarrolló del 13 de mayo de 1846 al 26 de mayo de 1848.
De acuerdo con el Centro Nacional de la Constitución, la chispa que inició este conflicto fue la independencia de Texas. La República de Texas buscaba ser aceptada como parte de Estados Unidos y el presidente James K. Polk también estaba interesado en anexar ese territorio.
Para Polk, así como para otros políticos de la época, la adquisición de Texas, California, Oregon y otros territorios era el paso correcto para continuar con los ideales del llamado Destino Manifiesto.
Según el Centro Nacional de la Constitución, el Destino Manifiesto era la creencia de que la expansión de Estados Unidos en el continente americano era inevitable. Esta idea sostenía que el país tenía la responsabilidad de llevar la democracia a toda América.
El acto que comenzó la guerra entre México y Estados Unidos
Para cumplir con lo señalado en el Destino Manifiesto, EE.UU. intentó comprarle Texas a México, lo cual fue visto como un insulto para los mexicanos. Fue entonces cuando el presidente James K. Polk le solicitó al congreso que declarara la guerra en contra de México.
Durante el conflicto, el ejército estadounidense invadió a México y controló una parte significativa del país. El Centro Nacional de la Constitución explicó que este fue el primer éxito a gran escala de la fuerza militar de Estados Unidos en el extranjero.
La guerra terminó con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848. Con ese acuerdo, México recibió US$18 millones como compensación y EE.UU. consiguió su objetivo de aumentar su extensión territorial.
Como detalló la Administración Nacional de Archivos y Registros, México perdió el 55% de su territorio. De esta forma, Estados Unidos se adueñó de lo que ahora son los estados de California, Nevada, Utah y Nuevo México, así como partes de Arizona, Colorado, Oklahoma, Kansas y Wyoming.
Además de ceder esas regiones, México renunció a recuperar el control sobre Texas y aceptó que el Río Grande marcaría su frontera con EE.UU.
Por qué el oro tuvo un papel clave en la admisión de California
El 24 de enero de 1848, los californianos hicieron un descubrimiento que marcó su futuro como estado de EE.UU. Tan solo nueve días antes de que se firmara el Tratado de Guadalupe Hidalgo, se encontró oro en el Río de los Americanos, cerca de Sacramento.
De acuerdo con el sitio web de Parques Estatales de California, la fiebre del oro provocó un aumento en la población de la zona. Con ese crecimiento, se volvió evidente la necesidad de establecer un gobierno civil, así que eso propulsó que California fuera incorporada como parte de Estados Unidos.
El incremento territorial de EE.UU. trajo consigo su propia serie de problemas. Según el Centro Nacional de la Constitución, la incorporación de nuevas regiones al país alteró el equilibrio entre los estados libres y los que aún tenían esclavos. Esta fue una de las chispas que en 1861 dio inicio a la Guerra Civil.
