La fuerte reacción de Gavin Newsom al envío de tropas federales a su conferencia de prensa en California

Gavin Newsom anunció la solicitud de la Ley de Libertad de Información tras la presencia de tropas federales en su última conferencia de prensa. El gobernador de California acusó a la administración Trump de “intimidar a sus oponentes políticos”.

Qué se sabe sobre la solicitud presentada por Newsom

El dirigente demócrata confirmó la noticia a través de un comunicado oficial en el sitio web de la gobernación de California. Allí, anunció la solicitud formal de todos los documentos relacionados con la decisión de la administración Trump del envío de los agentes oficiales a su conferencia de prensa.

El gobernador consideró que el uso de las tropas federales son un intento de intimidar a los opositores políticos por parte de la administración Trump Office of California Governor

“El gobernador Gavin Newsom presentará una solicitud formal de información sobre la reciente acción y el papel de la administración Trump al dirigir a las fuerzas de orden federales y al personal militar”, sostuvo el escrito.

En la carta presentada por Newsom, se solicitan todos los registros e información sobre "la relación entre la administración Trump con Fox News" para integrar a un reportero y un equipo de cámaras con el grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

En qué consiste la Ley de Libertad de Información

La Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) es un estatuto federal que le permite a todo ciudadano estadounidense solicitar el acceso a los registros de las agencias federales.

Esta normativa permite a todos los ciudadanos a solicitar el acceso a los registros de las agencias federales Captura de pantalla Google Maps

Las solicitudes pueden enviarse por carta, correo electrónico o fax, que también se considera una forma válida de presentación escrita. El proceso puede implicar tarifas adicionales, en casos como:

Búsqueda de registros que exceda las dos horas.

Costo por fotocopias que superen las 100 páginas.

En caso de que se generen más cargos, el solicitante debe indicar cuánto está dispuesto a pagar. Si no se especifica un monto, algunas agencias pueden aplicar tarifas de hasta 25 dólares.

El hecho que provocó la denuncia de Newsom contra Trump

La decisión de Gavin Newsom nació poco después de su última conferencia de prensa en el Museo Nacional Japonés en Los Ángeles. Mientras anunciaba un plan de redistribución de distritos en California, decenas de agentes armados se reunieron fuera del recinto con cascos tácticos y rifles.

El hecho provocó la indignación del gobernador, quien acusó a la administración Trump de intentar intimidar a sus opositores y encaminar a Estados Unidos hacia el autoritarismo.

El gobernador sostuvo que estas medidas encamina a Estados Unidos hacia el tipo de políticas de Corea del Norte y Rusia X/@CAgovernor

“El uso que hace Trump de las fuerzas armadas y las fuerzas del orden federales para intentar intimidar a sus oponentes políticos es otro paso peligroso hacia el autoritarismo. Es un intento de aplicar el manual de los déspotas que admira en Rusia y Corea del Norte“, sostuvo el gobernador en su cuenta de X.

Otra de las personas que mostró su oposición a lo sucedido fue Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, quien consideró la presencia de las tropas como “impresentable”.

La alcaldesa reveló previamente en una entrevista que la presencia de las tropas en Los Ángeles a principios de junio fue "una prueba" para toda la nación Flickr/Mayor Karen Bass

“Esto es completamente inaceptable. Esta Patrulla Fronteriza se ha descontrolado. Esto tiene que parar definitivamente. No había ningún peligro aquí”, afirmó la alcaldesa a la prensa, según consignó Los Angeles Times.