Noticias de California hoy, en vivo: alerta meteorológica por vientos fuertes y reportes del lunes 9 de marzo

El condado de Santa Cruz evalúa una propuesta legislativa para prohibir a las agencias federales, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el uso de propiedades gubernamentales en operativos de inmigración. El subcomité S.H.I.E.L.D. impulsó esta iniciativa para proteger, según detalla, la confianza de los residentes y garantizar el acceso a servicios esenciales sin temor.

La Junta de Supervisores revisará la medida de forma oficial el 10 de marzo de 2026. De ser aprobada, la ordenanza impedirá que las instalaciones del condado sirvan como base para redadas de ICE.