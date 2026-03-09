Noticias de California hoy, en vivo: alerta meteorológica por vientos fuertes y reportes del lunes 9 de marzo
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado: leyes, clima y otros sucesos que impactan en los residentes
Alerta meteorológica: el NWS pronostica bajas temperaturas y vientos fuertes en el sur del estado
Este lunes 9 de marzo, California registra un fuerte descenso térmico por un remolino costero. Además, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) se pronostican ráfagas de hasta 20 millas por hora (32 kilómetros por hora) en la zona sur.
- Los Ángeles: espera una máxima de 73°F (22.7°C), un enfriamiento de 10 a 15 grados respecto al domingo.
- San Diego: el termómetro marcará 68°F (20°C) con un riesgo del 15% al 25% de lluvias y tormentas eléctricas aisladas.
- San Francisco: la neblina matutina desaparecerá antes de las 10 hs (hora local) para dar paso a una máxima de 67°F (19°C).
- Sacramento: alcanzará los 76°F (24°C) bajo un cielo despejado.
Un subcomité en Santa Cruz propone bloquear los operativos del ICE en propiedades del condado
El condado de Santa Cruz evalúa una propuesta legislativa para prohibir a las agencias federales, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el uso de propiedades gubernamentales en operativos de inmigración. El subcomité S.H.I.E.L.D. impulsó esta iniciativa para proteger, según detalla, la confianza de los residentes y garantizar el acceso a servicios esenciales sin temor.
La Junta de Supervisores revisará la medida de forma oficial el 10 de marzo de 2026. De ser aprobada, la ordenanza impedirá que las instalaciones del condado sirvan como base para redadas de ICE.
El galón de combustible aumenta 55 centavos en solo una semana
El conflicto bélico en Medio Oriente y el aumento del petróleo provocó un alza sostenida en los precios del combustible. Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), la gasolina regular en California registró un aumento de 55 centavos en solo una semana. Para este lunes 9 de marzo, el galón promedia los US$5,20 frente a los US$4,65 del lunes 2 de marzo.
La tendencia alcista impacta con fuerza en diversas ciudades del Estado Dorado:
- San Francisco: el costo alcanzó los US$5,44 en comparación con los US$4,84 de la semana pasada.
- Los Ángeles: reportó US$5,25 frente a US$4,70.
- San Diego: alcanzó los US$5,23, mientras que la semana previa el valor era de US$4,69.
- Sacramento: marcó US$5,16, el galón regular la semana previa costaba US$4,64.
Noticias en vivo de California
