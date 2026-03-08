Colombia vs. Cuba, hoy: transmisión en vivo del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

El segundo compromiso de Cuba en el Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol será ante Colombia, en horario del mediodía de hoy domingo 8 de marzo. El partido comenzará a las 12.00 p.m. (hora del Este), otra vez en el Hiram Bithorn Stadium. de Puerto Rico.

Día, horario y pantalla de TV

De acuerdo con el calendario, el encuentro se verá en Estados Unidos por FS2, a la misma hora en que se disputa Países Bajos–República Dominicana por FOX.

La jornada dominical se completa con choques como Gran Bretaña–Italia, Nicaragua–Israel, Panamá–Canadá y Brasil–México.

Opciones de transmisión y seguimiento en línea

FS2 concentrará la señal para el público estadounidense, con posibilidad de audio en español vía FOX Deportes.

El streaming estará disponible en la app de FOX Sports, mientras que MLB.com seguirá cada lanzamiento con estadísticas y relato jugada a jugada.

Clásico Mundial de Béisbol 2026

El horario de mediodía de domingo otorga al partido un lugar privilegiado en la programación, en una fecha donde la atención está dividida entre San Juan y Miami.

Un duelo que puede marcar el equilibrio del grupo

Colombia se ha consolidado en el último ciclo como una selección en crecimiento, con presencia estable de peloteros en Grandes Ligas.

Para Cuba, que viene de alcanzar las semifinales en 2023, el cruce aparece como un test significativo del verdadero nivel competitivo de este nuevo plantel.​

En un grupo que también incluye a Puerto Rico y Canadá (además de Panamá), una victoria ante Colombia podría dejar a Cuba bien posicionada antes de los choques de alto voltaje frente a los locales y el combinado norteamericano.​

Calendario de Cuba (primera ronda, hora del Este)

8 de marzo, 12.00 p.m.: Colombia vs. Cuba, FS2.

9 de marzo, 7.00 p.m.: Cuba vs. Puerto Rico, FS1.

11 de marzo, 3.00 p.m.: Canadá vs. Cuba, FS2.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.