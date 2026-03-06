Ganó Ron DeSantis: una nueva medida en Florida afecta a trabajadores migrantes hasta enero de 2027
La normativa establece que la suspensión regirá hasta el 5 de enero de 2027 e impactará exclusivamente a nuevas contrataciones
Las universidades públicas de Florida atraviesan un momento de cambio tras la aprobación de una medida que impacta de lleno en la contratación de profesionales extranjeros altamente calificados. La determinación, impulsada por el liderazgo político estatal y respaldada por el órgano rector del sistema universitario, introduce una pausa en la incorporación de nuevos trabajadores bajo el programa de visas H-1B.
La pausa en las visas que cambia el panorama universitario en Florida
Según informó Reuters, las universidades públicas de Florida dejarán de contratar temporalmente a profesores y empleados extranjeros a través del programa de visas H-1B, un mecanismo que permite a empleadores estadounidenses incorporar profesionales especializados en áreas como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
La decisión fue adoptada por la Junta de Gobernadores de Florida, el organismo que supervisa las 12 instituciones que integran el Sistema Universitario Estatal.
La normativa establece que la suspensión regirá hasta el 5 de enero de 2027 y afectará exclusivamente a nuevas contrataciones. Es decir, quienes ya se desempeñan bajo este tipo de visado no perderán su puesto por esta disposición.
La medida se enmarca en una directiva previa del gobernador Ron DeSantis, quien en octubre pasado ordenó a las universidades intensificar los controles frente a lo que calificó como “abuso de visas” dentro del ámbito académico.
Qué son las visas H-1B y cómo impacta su uso en Florida
De acuerdo con Reuters, el año pasado más de 600 beneficiarios obtuvieron la aprobación de visas H-1B a través de las 12 universidades públicas del estado, según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés).
Esta cifra refleja la magnitud del uso del programa en el sistema universitario de Florida y ayuda a dimensionar el alcance de la pausa ahora impuesta.
El programa H-1B concede 65.000 visas anuales, con un cupo adicional de 20.000 para trabajadores que cuentan con títulos avanzados.
Estas autorizaciones permiten desempeñarse en Estados Unidos por un período de entre tres y seis años.
En paralelo, el presidente Donald Trump dispuso el 21 de septiembre de 2025 la imposición de una tarifa única de 100 mil dólares para nuevos solicitantes de este visado, como parte de un endurecimiento más amplio de la política migratoria.
En declaraciones realizadas en octubre, recogidas por Reuters, DeSantis sostuvo que las universidades estadounidenses “estaban importando trabajadores extranjeros con visas H-1B en lugar de contratar estadounidenses calificados y disponibles para hacer el trabajo”.
Esa postura fue el puntapié para la revisión que ahora se traduce en la suspensión temporal de nuevas incorporaciones bajo este esquema.
El impacto en la Universidad de Florida y el sistema estatal
La repercusión concreta de la medida fue detallada por The Independent Florida Alligator, que informó que la Junta de Gobernadores aprobó la pausa durante una reunión celebrada el lunes, con dos votos en contra dentro del propio organismo.
La decisión implica que ninguna universidad pública del estado podrá contratar nuevos empleados con visa H-1B hasta la fecha límite fijada en enero de 2027.
La Universidad de Florida (UF) encabeza el listado de instituciones que más recurren a este programa.
En el año fiscal 2025 aprobó 253 visas H-1B, mientras que la segunda en la lista, la Universidad Estatal de Florida, registró 110 aprobaciones.
Ray Rodrigues, canciller del Sistema Universitario Estatal de Florida, confirmó que los trabajadores actualmente contratados con visa H-1B podrán renovar sus permisos durante el período de suspensión.
Además, aclaró que dichas renovaciones no estarán sujetas a la tarifa de US$100 mil impuesta por Trump a los nuevos solicitantes en septiembre de 2025.
El medio también aclaró que el debate interno fue intenso. Adam Levine, presidente de la Junta de Gobernadores, explicó que el objetivo de la pausa es recopilar información detallada sobre el uso del programa.
“Quería escuchar directamente a Donald Landry, dado su trasfondo como médico, y también porque la Universidad de Florida tiene una operación significativa en UF Health”, expresó. Y agregó que la UF “de manera única, tiene muchos docentes que dependen de la visa H-1B”.
