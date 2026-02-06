Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del viernes 6 de febrero

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para Sacramento señala que es posible que se formen bancos de niebla durante la madrugada del viernes, “aunque las probabilidades de que se extienda por una amplia zona son muy bajas”. También prevé lluvias ligeras en las montañas al sur de la Interestatal 80.

Para Los Ángeles/Oxnard, se espera un clima mucho más fresco debido a la llegada de una débil baja presión en las capas altas de la atmósfera. En San Francisco, una vaguada provocará el desplazamiento de aire más frío, lo que limitará las temperaturas a valores cercanos a los 60 °F (15,5 °C).