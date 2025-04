“Pasaportes profesionales”: el nuevo plan de Gavin Newsom para impulsar el trabajo en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó el Master Plan for Career Education, una estrategia con el objetivo de mejorar el acceso al empleo en el estado. La propuesta busca facilitar el reconocimiento de experiencias laborales previas y reducir la dependencia de títulos universitarios en los procesos de contratación.

La estrategia de Newsom para impulsar la empleabilidad en todo el estado

Mediante la implementación de “pasaportes profesionales”, documentos digitales que validan habilidades adquiridas fuera del ámbito académico, Newsom explicó que el objetivo es crear oportunidades laborales para todos los californianos, en especial para quienes viven en zonas rurales.

LIVE NOW: Governor Newsom announces major skills-based hiring and education effort. https://t.co/j1wR2d5ejX — Governor Newsom (@CAgovernor) April 2, 2025

“El Plan Maestro traza un camino claro para que todos los californianos, ya sea que comiencen su carrera o busquen un cambio, accedan a empleos bien remunerados y satisfactorios, con o sin un título universitario”, comentó el gobernador en Modesto Junior College.

“La idea es que queremos que todos se sientan incluidos en este plan. No queremos que nadie sienta que hablamos por encima de ellos o que los ignoramos. Esto no es sobre que tu vida se acaba si no tienes un título universitario prestigioso. Todo lo contrario. Queremos que la gente prospere, no solo que sobreviva, en esta nueva economía”, agregó Newsom.

Pasaportes profesionales y créditos por aprendizaje previo

De acuerdo al comunicado oficial de la Oficina del Gobernador, uno de los ejes principales de la estrategia es la implementación de los pasaportes profesionales, una herramienta digital que combina registros académicos con experiencia verificada en:

Ámbito laboral

Ámbito militar

Programas de formación

Este sistema apunta a reducir la dependencia de los títulos universitarios en los procesos de contratación y permitir que más personas accedan a empleos bien remunerados. “Alinear nuestro sistema educativo con las necesidades reales del mercado laboral impulsará el crecimiento económico y fortalecerá a nuestras comunidades”, comentó el mandatario.

Además, la iniciativa contempla la expansión del programa de Créditos por Aprendizaje Previo (CPL, por sus siglas en inglés), lo que permite convertir experiencia profesional en créditos universitarios. Según estimaciones oficiales, esta medida beneficiará a 250 mil personas, incluidos 30.000 veteranos.

Otros puntos clave del nuevo plan educativo de Gavin Newsom

Más allá de los pasaportes profesionales y la extensión de los CPL, el Master Plan del gobernador de California incluye otros puntos a destacar. Tales como:

La creación de un nuevo ente colaborativo estatal que alinee la educación, la capacitación y las necesidades de contratación.

que alinee la educación, la capacitación y las necesidades de contratación. El análisis de tendencias del mercado laboral para evitar la duplicación de esfuerzos y diseñar estrategias inteligentes para el desarrollo de la fuerza laboral.

para evitar la duplicación de esfuerzos y diseñar estrategias inteligentes para el desarrollo de la fuerza laboral. El fomento de asociaciones regionales “más sólidas”, con la expansión de pasantías pagadas, la simplificación del financiamiento y la participación de empleadores para identificar habilidades en demanda.

Newsom enfatizó que la iniciativa está diseñada para brindar oportunidades laborales a todos, sin excluir a quienes no tienen un título universitario X (@CAgovernor)

Un plan con raíces en la historia educativa de California

En la década de 1960, el Master Plan for Higher Education estableció la estructura del sistema universitario público de California, basada en un mercado laboral que requería poca educación formal. Sin embargo, con la evolución de la economía y la irrupción de la inteligencia artificial, el estado necesitaba adaptar su estrategia educativa.

En agosto de 2023, Newsom firmó la orden ejecutiva Freedom to Succeed, que sentó las bases de este nuevo plan recientemente anunciado. En diciembre, se presentó el primer borrador del Master Plan for Career Education en Shasta Community College. Y este miércoles, finalmente se presentó la versión terminada.