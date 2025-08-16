Qué hay detrás del “batido del millón de dólares” que toman los ricos y famosos en California

Algunas personas parecen pasar mejor el verano en California con el “batido del millón de dólares”, una bebida elaborada con ingredientes orgánicos y suplementos saludables. La receta es única y está a la venta en tiendas de alta gama, lo que ha llamado la atención de millonarios y famosos que ya lo han probado.

Así es el “batido del millón de dólares” que se vende en California

Este batido, también llamado Smoothie Millonario, pertenece a la cadena SunLife Organics. No cuesta un millón de dólares, pero tiene un precio elevado que se traduce en un gasto semanal importante para quienes disfrutan de su sabor y de sus aparentes beneficios.

El "batido del millón de dólares" que se vende en Los Ángeles, California (Facebook/SunLife Organics)

La bebida se prepara al momento e inicialmente cuesta US$22 y consiste en la mezcla de más de diez ingredientes, entre ellos la proteína vegetal, nibs de cacao crudo, calostro de leche de vaca y aceite de oliva, entre otros, según The Wall Street Journal (WSJ).

Leanne Citrone, estilista en Los Ángeles, dijo a WSJ, que ella realiza ciertas modificaciones al batido que hacen que su precio aumente a US$25, cosa que la lleva a gastar unos US$100 a la semana, únicamente en bebidas.

SunLife Organics se encuentra en Malibu, California, y no solo ofrece batidos, sino toda una línea de alimentos y bebidas saludables y orgánicas, realizadas con ingredientes de alta calidad, según su perfil de Facebook.

La receta del “batido del millón de dólares” y su contenido nutricional

Los ingredientes que incluye este licuado son plátano, mantequilla de anacardo cruda, proteína vegetal de vainilla cruda, nibs de cacao crudos, maca, calostro de leche de vaca, aceite de oliva, mezcla de minerales esenciales, sal marina del Himalaya, chía, miel, y leche de vaca alimentada con pasto, según el menú de SunLife Organics.

El "batido del millón de dólares" tiene más de 600 calorías (Facebook/SunLife Organics)

El “batido del millón de dólares” tiene 660 calorías y, según We Life, consumir smoothies con contenidos energéticos tan elevados podría ser el motivo del aumento de peso en algunos pacientes.

Aunque algunos batidos pueden aportar vitaminas y otros nutrimentos, también influyen en el aumento de grasa, de acuerdo con los ingredientes que contenga. Un licuado saludable, según expertos nutricionistas, debe contener una mayor cantidad de hortalizas de hoja verde, frutas congeladas o frescas y sin azúcar añadido, además de verduras como la zanahoria o el apio.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que la fruta sea de bajo contenido energético y poca azúcar, como fresas, naranjas, frutos rojos, melón, piña, kiwi, entre otras. La base del batido debe ser agua, o bebidas vegetales para añadir cremosidad.

Otros batidos populares entre las celebridades y los ricos

La tienda Erewhon es otro de los lugares con los batidos más costosos de California, pues incluso tiene colaboraciones con celebridades como Hailey Bieber o Travis Scott, cuyo smoothie contiene musgo marino y péptidos de colágeno, según WSJ.

Erewhon vende batidos de más de US$30 en colaboraciones con artistas y modelos (Facebook/Erewhon)

La mayoría de los licuados que elaboran contienen superalimentos y otros suplementos generalmente importados, lo que eleva el costo de las bebidas, aunque eso no limita su alta demanda, ya que las filas de espera para ordenar un batido pueden ser de hasta 45 minutos.

El lugar se volvió tan popular en las redes sociales que decidió crear una Smoothie Box, la cual incluye seis sabores diferentes de batidos en colaboración con varios famosos, el paquete se vende en US$140.

Por su parte, los dueños de los establecimientos aseguran que sus ingredientes valen la pena. Como Khalil Rafati, el fundador de SunLife Organics, quien dijo que la bebida más cara de su menú es el Smoothie Billion Dollar (batido del billón de dólares), que se vende en US$33.

El negocio de los batidos saludables se instaló en Los Ángeles en el 2011 y desde entonces incrementó sus sucursales a otros siete estados de Estados Unidos, y promete productos con suplementos e ingredientes limpios.