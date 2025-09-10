La reacción de Gavin Newsom tras el disparo en Utah a Charlie Kirk, aliado clave de Trump: “Repugnante”

Charlie Kirk, activista conservador y aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado a los 31 años tras recibir un tiro en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Gavin Newsom, gobernador de California, calificó el hecho que conmociona a EE.UU. como “repugnante”.

El mensaje de Trump que confirma la muerte de Charlie Kirk

El presidente Donald Trump confirmó la noticia de la muerte de Kirk a través de su cuenta de Truth Social. Allí, le expresó su más sentido pésame a su esposa, Erika, y al resto de su familia.

El presidente sostuvo que "nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos" mejor que Charlie Truth Social/@realDonaldTrump

"El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie comprendió ni tuvo el Corazón de la Juventud en Estados Unidos mejor que Charlie. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo expresamos nuestro más sentido pésame a su hermosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!“, informó Trump.

El comunicado de Gavin Newsom tras el ataque a Charlie Kirk

El gobernador demócrata fue contundente con un mensaje en su cuenta de X. Allí, atribuyó el hecho como reprensible e instó a la ciudadanía a rechazar esos actos violentos en Estados Unidos.

El gobernador catalogó el hecho como repudiable, vil y reprensible X/@GavinNewsom

“El ataque a Charlie Kirk es repugnante, vil y reprensible. En Estados Unidos debemos rechazar la violencia política en todas sus formas", afirmó Newsom.

El mensaje de Donald Trump y J.D. Vance

La administración Trump había emitido de manera previa un mensaje al conocerse el atentando, antes de que se confirmara la noticia del asesinato. A través de sus redes sociales, solicitaban a los estadounidenses rezar por el activista. “Querido Dios, protege a Charlie en su hora más oscura”, manifestaba el vicepresidente J.D. Vance en su cuenta de X.

J.D. Vance instó a los estadounidenses a rezar por el activista y autor X/@JDVance

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!“, pedía Donald Trump.

Cómo fue el ataque a Charlie Kirk en Utah

Según informó la vocera de la universidad, Ellen Treanor, el fundador de la organización Turning Point USA (Tpusa, por sus siglas en inglés) recibió un disparo en el cuello unos 20 minutos después de comenzar su charla en el campus.

Disparan A Charlie Kirk En El Cuello

Luego precisó que un sospechoso abrió fuego desde el Centro Losee, ubicado a unos 200 metros, y que el atacante no era un estudiante. Por el momento, no se encuentra bajo custodia, según consignó CNN y Deseret News.

“El sospechoso no está detenido. La policía sigue investigando. El campus permanecerá cerrado el resto del día”, declaró Scott Trotter, portavoz de la UVU, en un comunicado.