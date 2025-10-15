La nueva ley de California que prohíbe la venta de un ítem popular: Kamala Harris lo tiene

Una nueva legislación firmada por Gavin Newsom prohíbe la venta de un artículo muy popular en California, que incluso la exvicepresidenta Kamala Harris posee en su casa, según ella misma contó en una entrevista. La normativa se enfoca en las pistolas semiautomáticas que pueden convertirse en ametralladoras con un mecanismo específico.

California prohíbe la venta de pistolas semiautomáticas convertibles: la ley firmada por Gavin Newsom

El proyecto de ley AB 1127, introducido por el asambleísta Jesse Gabriel del Sur de California, fue firmado por el mandatario estatal y prohíbe la venta de armas cortas semiautomáticas nuevas que puedan readaptarse fácilmente a ametralladoras. Kamala Harris confirmó en una entrevista que ella es propietaria de un arma de este tipo, según CBS News.

La famosa pistola Glock es una de las más populares entre los estadounidenses

La legislación busca prohibir la venta de cualquier arma nueva con un diseño similar al de esta pistola de la marca Glock, debido a que en la mayoría de sus modelos permite que sea fácilmente modificada con una pieza de plástico, del tamaño de un ladrillo de Lego, conocida como “Glock Switch” o “pistol converter”, para transformarse en una automática.

Si bien Harris no posee una modificada, tiene en su casa, desde “hace bastante tiempo”, un modelo que ahora estará regulado. Al ser consultada si alguna vez la utilizó, respondió: “Sí. (risas) Claro que sí. En un campo de tiro. Sí, claro que sí”.

Por lo tanto, el cuerpo de la ley apunta a “cualquier pistola semiautomática que posea una barra de gatillo cruciforme y pueda cambiarse fácilmente a mano o con herramientas domésticas comunes en una ametralladora mediante la instalación o el acoplamiento que reemplace la placa posterior de la corredera”.

Qué prohíbe la ley AB 1127 sobre armas semiautomáticas en California

La legislación establece que a partir del 1° de julio de 2026, un comerciante de armas de fuego con licencia tiene prohibido “vender, ofrecer para la venta, intercambiar, dar, transferir o entregar cualquier pistola semiautomática convertible en ametralladora”, excepto en circunstancias específicas.

El gobernador de California Gavin Newsom firmó la legislación para regular la venta de Glocks fácilmente modificables Damian Dovarganes - AP

Por otro lado, también prohíbe la fabricación, venta, posesión o transporte de cualquier ametralladora que esté equipada con un modificador. Cabe destacar que no interviene en la posesión de pistolas Glocks, ni tampoco la reventa de las utilizadas dentro del estado.

El asambleísta impulsor de la ley espera que la legislación obligue a la empresa a cambiar su diseño para que los convertidores dejen de funcionar, ya que, según él, la compañía “ha sabido de este defecto de diseño durante mucho tiempo”, declaró a CBS News California.

Las tragedias en California que impulsaron la ley AB 1127 contra armas convertibles

Una tragedia ocurrida en 2022 sirvió como un antecedente para la redacción y firma de la ley. Greg “Najee” Grimes fue asesinado en un club nocturno de Sacramento, cuando el tirador usó una pistola Glock modificada.

El proyecto de ley busca limitar la venta de este tipo de pistolas iStock

En el ataque, el asesino disparó 11 tiros rápidos contra la multitud, siete de los cuales impactaron a Najee. Su madre señaló que la letalidad del arma convertida fue la razón por la que su hijo no sobrevivió: “Hubo demasiado daño porque ese ‘switch’ de Glock era una máquina de matar”.

La madre de la víctima, Deborah Grimes, ahora trabaja con el grupo de defensa Moms Demand Action y espera que su activismo, provocado por la muerte de su hijo, tenga un impacto a nivel nacional. “Espero que Glock avance y realice el cambio (de diseño)”, concluyó.