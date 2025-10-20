La bronca de Gavin Newsom con Trump después de un accidente de auto en la demostración militar en California

Una demostración militar en Camp Pendleton, organizada en honor al 250° aniversario del Cuerpo de Marines, terminó en tensión política y polémica luego de que un proyectil explotara prematuramente sobre la autopista interestatal 5. El incidente, durante un evento al que asistieron el vicepresidente JD Vance y el secretario de Defensa Pete Hegseth, provocó la reacción inmediata del gobernador de California, Gavin Newsom, quien responsabilizó a la Casa Blanca y calificó el acto como un gesto de “vanidad” que puso vidas en peligro.

El incidente que reavivó las tensiones políticas entre Newsom y Trump

De acuerdo con The New York Times, una munición de artillería de 155 milímetros se detonó antes de tiempo durante la demostración del sábado 18 de octubre, lo que hizo que se esparcieran fragmentos sobre un vehículo y una motocicleta pertenecientes a la patrulla de estas vías de California. Los oficiales afectados formaban parte del equipo de seguridad que escoltaba al vicepresidente Vance. Aunque no se registraron heridos, los restos del artefacto impactaron en el capó de un patrullero y en el área cercana a la motocicleta de un agente.

El hecho ocurrió en un acto que conmemoraba a los Marines; estaban presentes el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth x.com/SecWar

El informe del organismo, citado por el medio, detalló que el proyectil fue disparado a las 13.46 hs desde la zona costera de White’s Beach, aproximadamente a un kilómetro del lugar donde se encontraba el personal policial. La detonación, que interrumpió el ejercicio, motivó una inspección inmediata de la autopista, cerrada previamente por orden del mandatario estatal. El tránsito se reabrió alrededor de las 14.20 hs, luego de comprobar que no había más fragmentos sobre la ruta.

Qué dijo Gavin Newsom tras la explosión en el evento militar de Camp Pendleton

Newsom utilizó sus redes sociales para marcar distancia con la Casa Blanca y con el propio vicepresidente, un gesto que rápidamente escaló en el debate político nacional. En su mensaje publicado en X , el gobernador escribió: “Amamos a nuestros Marines y les debemos un profundo agradecimiento a Camp Pendleton, pero la próxima vez el vicepresidente y la Casa Blanca no deberían ser tan imprudentes con la vida de las personas por sus proyectos de vanidad”.

El gobernador Newsom publicó en X: "Amamos a nuestros Marines [...] pero la próxima vez el vicepresidente y la Casa Blanca no deberían ser tan imprudentes con la vida de las personas por sus proyectos de vanidad" x.com/CAgovernor

Fuentes citadas por The New York Times confirmaron que existió un intercambio prolongado entre autoridades estatales y federales antes del evento, en donde el gobernador defendió una decisión de cerrar la autopista a pesar de las recomendaciones contrarias de los mandos militares. Los Marines, sin embargo, insistieron en mantener el operativo dentro de los parámetros previstos.

Luego de la explosión, el cierre de casi 27 kilómetros de la carretera provocó demoras significativas, lo que afectó a miles de automovilistas que circulan diariamente entre Los Ángeles y San Diego. Pese a las objeciones del mandatario estatal, fuentes militares aseguraron que la actividad se desarrollaría con protocolos de seguridad “establecidos y aprobados”.

La reacción republicana ante los dichos de Newsom

Las palabras de Newsom no tardaron en provocar reacciones. El representante republicano Ken Calvert, miembro del Congreso por el condado de Riverside y presidente del Subcomité de Asignaciones de Defensa, calificó las declaraciones del demócrata como “una falta de respeto” hacia los integrantes del Cuerpo de Marines.

Ken Calvert, presidente del Subcomité de Asignaciones de Defensa, calificó las declaraciones de Newsom como "una falta de respeto" hacia los integrantes del Cuerpo de Marines x.com/KenCalvert

“No puedo imaginar a nadie, y mucho menos a un gobernador, tan cegado por la política partidaria que llame a un evento en honor a nuestros Marines un ‘proyecto de vanidad’”, escribió Calvert en su cuenta oficial de X. “Son héroes que hacen sacrificios extraordinarios para proteger nuestras libertades. Deberíamos honrarlos más a menudo”, añadió.