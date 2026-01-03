Quedaron atrapados dentro del auto en la nieve en California: hicieron una cadena humana para salvarlos

Un sargento filipino-estadounidense de la Fuerza Aérea de Estados Unidos inició una cadena humana para salvar a una pareja que había quedado atrapada en su auto sobre la autopista 50, en California. El vehículo derrapó sobre la nieve y quedó al borde de un precipicio, relatan los reportes de medios locales.

Quedaron atrapados con sus dos perros y así fueron salvados

La pareja y sus dos perros viajaban el día de Navidad por el camino de la autopista 50, que de acuerdo con KCRA 3 “es conocida por sus peligrosas condiciones de conducción en invierno, particularmente durante las tormentas, cuando la nieve y el hielo pueden hacer que la carretera sea peligrosa incluso para los conductores experimentados”.

El sargento Rubén “RJ” Tala de la Fuerza Aérea de EE.UU., destinado en la Base Aérea de Travis, viajaba con su familia, su esposa, Yvett Bañares-Tala, y su bebé de nombre Luna, poco después de las 8 hs cuando vio una camioneta todoterreno perder el control.

El auto se balanceaba a cientos de metros del suelo, por lo que Tala tomó la decisión de bajar de su vehículo para ayudar. En un video que fue grabado por su esposa, se observa como después de unos minutos, otras personas que pasaban se unieron al rescate y formaron una cadena humana para ayudar a los pasajeros y animales atrapados.

Personas que pasaban por el lugar del accidente se unieron para hacer una cadena humana y rescatar a la pareja y a sus perros Yvett Bañares-Tala cortesía para ABC - Yvett Bañares-Tala cortesía para ABC

Después del rescate, la pareja dijo que estaban agradecidos con el sargento y lo llamaron como un héroe, indica CBS News. Tala, por su parte, indicó al medio: “Lo único que tenía en mente era, ya sabes, rescatar a esos pasajeros”.

Yvett Bañares-Tala agregó que llamó inmediatamente al 911 cuando se detuvieron inicialmente para ayudar y los socorristas llegaron entre 15 y 20 minutos después.

De acuerdo con Bussines Mirror, la pareja, ambos de unos 35 años, y sus dos perros de raza shih tzu, lograron salir sanos y salvos del vehículo.

“Un héroe”: el sargento filipino-estadounidense que salvó a una pareja en California

En el video, que fue compartido por la esposa del sargento filipino-estadounidense a diversos medios locales, se puede ver al militar al sujetar la puerta del lado del conductor antes de que lleguen otros para ayudar.

Tala comentó, en diálogo con ABC News, que su adrenalina y su entrenamiento militar entraron en acción durante el rescate. “Cuando evalúo la situación, [me doy cuenta de] que primero necesito estabilizar el auto antes de sacar a los pasajeros por seguridad”.

El aviador también recordó que le pidió a otra persona que se acercó a auxiliar que le trajera una cuerda y la usó para atarla al volante delantero del automóvil para ayudar a estabilizarlo.

Para KCRA 3, el sargento Tala indicó: “Cuando vi el auto salir derrapado, pensé en mi mujer y mi hija. ¿Y si hay familia en ese auto? Alguien tiene que ayudar".

El sargento, su esposa e hija, se dirigían a Lake Tahoe para celebrar una tradición anual de Navidad Facebook Yvett Bañares-Tala - Facebook Yvett Bañares-Tala

Un viaje a Lake Tahoe que se convirtió en rescate

Bañares-Tala compartió el incidente en su cuenta de Facebook. Acompañó la publicación de KCRA 3 con el mensaje: “El pasado 25 de diciembre, nuestra familia fue a Lake Tahoe para celebrar nuestra tradición anual de Navidad blanca. Justo después de pasar la inspección de cadena, el coche que tenemos delante tuvo un accidente”.

Agregó que su marido, no lo pensó dos veces antes de ayudar a la familia. “Algunos podrían llamarlo un acto heroico, pero mi marido es la persona más humilde que conozco. Estoy tan orgulloso de él, siempre ha sido un ayudante, y tiene el corazón más bondadoso” finalizó.