Las firmó Newsom: las nuevas leyes de protección animal de California que empiezan a regir el 1° de enero 2026

A partir de la actividad legislativa que tuvo California durante el 2025, el 1° de enero de 2026 comenzarán a regir distintas leyes que están enfocadas en protección animal. Las normas incluyen temáticas que van desde regulaciones en la venta de mascotas hasta cambios en las acciones que los técnicos veterinarios pueden realizar. Todas las iniciativas las firmó el gobernador Gavin Newsom.

La ley AB 506 regula la venta de mascotas en California

Según el texto de la norma, obliga a los vendedores a proporcionar por escrito datos sobre el origen del animal, como información del criador. Esto incluye también un registro completo de vacunas y aclarar si hubo tratamientos de desparasitación y atención veterinaria.

Los vendedores de California deberán aportar información sobre el origen de las mascotas Shutterstock/Imagen con fines ilustrativos

Además, cualquier contrato para la transferencia de propiedad de un perro, gato o conejo se considerará nulo si incluyó un depósito no reembolsable.

En caso de que esto ocurra, el vendedor tiene 30 días para devolver el monto al nuevo dueño, sin necesidad de que este entregue al animal.

Regulación para intermediarios en ventas de mascotas, las regulaciones de la AB 519

La ley se enfoca en los “brokers”. Este concepto se define como cualquier persona o negocio que vende, organiza o negocia la venta de animales criados por otra persona para obtener ganancias.

A partir de la norma del Estado Dorado, los intermediarios tienen prohibido vender perros, gatos o conejos menores de un año. La regulación no aplica a organizaciones gubernamentales, grupos de rescate y refugios.

La SB 312 impone requisitos extra para quienes lleven animales a California

Según esta regla, quien traiga un animal al estado para un cambio de dueño debe obtener un certificado de salud completado por un veterinario con licencia. Esto debe realizarse dentro de los diez días previos a la llegada.

Además, se solicita evidencia de que el perro está vacunado contra la rabia y no tiene enfermedades infecciosas.

California restringe el declawing de gatos con la AB 867

Mediante la norma, se prohíbe la realización de cualquier tipo de práctica que implique la remoción de garras en felinos, a menos que sea por propósitos de salud.

No se permiten estas intervenciones por motivos estéticos. Las sanciones para un profesional de la salud que lo realice únicamente por pedido del dueño puede sufrir multas y hasta perder su licencia.

Técnicos veterinarios de California tendrán mayor margen de acción por la AB 516

La ley establece que los técnicos y asistentes veterinarios registrados podrán ofrecer servicios de salud animal en refugios públicos y privados.

Para esto, deberán contar con las direcciones de un profesional, que pueden brindarse tanto presencialmente como mediante una comunicación telefónica o por escrito. Además, podrán completar procedimientos dentales.

Los técnicos veterinarios tendrán mayor margen de acción a partir de nuevas leyes en California Prettylitter.com

La norma los autoriza también a solicitar un registro para obtener pentobarbital sódico, que se utiliza en los procedimientos de eutanasia.

La SB 602 de California autoriza a técnicos a actuar como representantes de veterinarios

En línea con la ley anterior, la SB 602 de California permite que los veterinarios autoricen a técnicos para que actúen como sus representantes. Esto se habilita en casos de aplicación de vacunas preventivas o medicamentos comunes.

El técnico debe informar verbalmente o por escrito al cliente que actúa en representación y proporcionar el nombre y número de licencia del veterinario.