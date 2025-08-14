Quién es Christina Corpus, la sheriff de San Mateo de origen migrante que enfrenta la destitución en California

Christina Corpus, la primera mujer latina en convertirse en sheriff del condado de San Mateo, California, atraviesa el momento más difícil de su carrera. A menos de tres años de haber asumido el cargo, enfrenta un proceso de destitución aprobado por los votantes, en medio de acusaciones de mala conducta que ella rechaza de manera tajante.

De qué se la acusa a Christina Corpus, la sheriff de San Mateo

La crisis política y judicial que vive Christina Corpus tuvo un nuevo capítulo esta semana, cuando un juez federal rechazó su solicitud de bloquear el mecanismo de destitución aprobado por los votantes a comienzos de año.

Christina Corpus, la primera sheriff latina de San Mateo, enfrenta un histórico proceso de destitución tras acusaciones de abuso de poder y conducta inapropiada facebook.com/christinacorpusforsheriff

Según informó ABC 7, la medida respaldada en las urnas otorga a la Junta de Supervisores del condado la facultad de removerla de su cargo, si se comprueba que incurrió en las conductas indebidas que se le imputan:

Abuso de poder

Uso de tácticas de intimidación y represalia

Mantener una relación personal inapropiada con su jefe de gabinete

Utilizó un lenguaje racista y homofóbico

La funcionaria sostuvo que este proceso viola sus derechos y que debería suspenderse hasta que un Gran Jurado Civil evalúe su caso. Sin embargo, el magistrado dejó en claro que veía pocas posibilidades de que sus argumentos prosperaran en la Justicia federal. A pesar de la presión, Corpus se negó a renunciar y afirma que no cometió ninguna irregularidad.

Las raíces migrantes de Christina Corpus y su historia de superación

Christina Corpus escaló desde los niveles más básicos del trabajo comunitario hasta la cima de la fuerza policial del condado. Nacida en California, es hija de inmigrantes de Nicaragua y México.

Fue criada por una madre soltera, por lo que trabajó desde adolescente para ayudar en el hogar: cuidó niños, colaboró en la limpieza de palcos VIP en el estadio Candlestick Park y ahorró lo suficiente para comprarse su primera camioneta a los 16 años, según destacó Climate Magazine.

Hija de inmigrantes nicaragüenses y mexicanos, Corpus pasó de trabajar limpiando palcos en el Candlestick Park a hacer historia en 2022 facebook.com/christinacorpusforsheriff

Su vocación por el servicio público nació tras un episodio violento que vivió en la adolescencia: cuando esperaba a una amiga en un centro comercial de San Bruno, un hombre armado la amenazó, la golpeó con la culata del arma e intentó secuestrarla.

Corpus logró escapar y el agresor fue arrestado tras una persecución que incluyó disparos. El trato humano y profesional que recibió de la Policía local la inspiró a convertirse en oficial.

De recepcionista a la primera sheriff latina de San Mateo

Antes de portar una placa, Corpus trabajó como recepcionista en el Departamento de Servicios de Manutención Infantil del condado. En 1995, aplicó para un puesto en la Oficina del Sheriff y superó las pruebas físicas y académicas. Era una de las pocas mujeres entre 150 aspirantes.

Un intento de secuestro en su adolescencia marcó su vocación policial facebook.com/christinacorpusforsheriff

Inició su carrera como oficial de correcciones y, con el tiempo, ascendió a los rangos de sargento, teniente y capitana.

En 2022, decidió enfrentar al sheriff en funciones, Carlos Bolanos, un candidato con más recursos y respaldo político. A pesar de ser superada en presupuesto casi cuatro a uno, lo derrotó por casi 14 puntos porcentuales. De esa manera, se convirtió en la primera mujer y la primera persona de origen hispano en ocupar el cargo en los 167 años de historia del condado.