Receta del pan de muerto: para prepararlo como una de las panaderías más emblemáticas de California

Cada año, semanas antes de la celebración del Día de Muertos, una reconocida panadería de Long Beach, California, prepara el tradicional Pan de Muerto. Se trata de Gusto Bread, cuya receta artesanal combina técnicas de masa madre y bizcocho de levadura, y se convirtió en una de las preferidas de los residentes. Para quienes quieran replicarla en sus casas, este es el paso a paso de la preparación.

Ingredientes del Pan de Muerto de Gusto Bread

El Pan de Muerto al estilo de Gusto Bread se elabora en dos etapas: primero se prepara el bizcocho de levadura y luego se integra la masa principal.

Gusto Bread, una panadería tradicional de California Instagram: @gustobread

Para el bizcocho

20 gramos (2 cucharadas) de levadura seca instantánea

300 gramos (2 ¼ tazas) de harina para todo uso

1 ½ tazas de leche

Para la masa:

1 cucharadita de hinojo molido

1 cucharadita de ralladura de naranja

4 huevos grandes

3 yemas de huevo grandes

½ taza de masa madre

700 gramos (5 tazas) de harina para todo uso

190 gramos (1 taza) de azúcar, más extra para espolvorear

1 cucharada más ½ cucharadita de sal kosher

2 ⅓ tazas de mantequilla cortada en cubos, a temperatura ambiente

Mantequilla derretida para pincelar

Pan de Muerto: así se prepara el bizcocho de levadura

Gusto Bread compartió su popular receta del Pan de Muerto con Los Angeles Times, donde se detallan los pasos a seguir para preparar el bizcocho de levadura. En un bol, se deben mezclar la levadura seca, la harina y la leche hasta obtener una masa homogénea. Una vez hecho esto, se debe cubrir y dejar reposar en un lugar cálido durante 30 minutos, hasta que casi duplique su tamaño.

Cuando el bizcocho esté listo, hay que colocarlo en el tazón de la batidora con el accesorio de pala. Se agrega el hinojo molido, la ralladura de naranja, los huevos, las yemas y la masa madre. Luego, se mezcla a velocidad baja hasta que todos los ingredientes se integren.

Los ingredientes para preparar el Pan de Muerto como Gusto Bread Instagram: @gustobread

Cómo se hace la masa del Pan de Muerto

El siguiente paso es añadir la harina y el azúcar de forma gradual mientras se mantiene la batidora en baja velocidad.

Una vez que la mezcla es uniforme, hay que incorporar la sal y batir a velocidad media durante tres minutos .

y . En este punto, la masa debe verse pegajosa y con textura densa.

Luego, se requiere cambiar el accesorio por el gancho de amasar para incorporar la mantequilla poco a poco hasta que se disuelva por completo.

para por completo. Amasar entre 8 y 10 minutos hasta lograr una consistencia suave y elástica.

hasta lograr una consistencia suave y elástica. Posteriormente, se necesita transferir la masa a un recipiente ligeramente engrasado, cubrir y dejar reposar durante una hora, hasta que casi duplique su tamaño.

Cómo formar los bollos de Pan de Muerto

En este paso se necesita preparar dos bandejas con papel pergamino o con una fina capa de manteca.

Pasar la masa a una superficie enharinada, aplanarla en forma de rectángulo y dividir en ocho porciones de aproximadamente 250 gramos cada una.

de aproximadamente 250 gramos cada una. Luego, hay que formar seis bollitos redondos con la mayor parte de la masa. Para dar forma, tirar de los bordes hacia abajo y girar suavemente hasta obtener una superficie lisa. Colocar tres bollitos en cada bandeja.

con la mayor parte de la masa. Para dar forma, tirar de los bordes hacia abajo y girar suavemente hasta obtener una superficie lisa. Colocar tres bollitos en cada bandeja. Con las dos porciones restantes, formar los tradicionales “ huesos ” decorativos. Dividir cada bola en seis trozos pequeños.

formar los tradicionales “ ” decorativos. Dividir cada bola en seis trozos pequeños. Estirar con los dedos hasta crear pequeños bultos en los extremos y a lo largo de cada pieza.

Deberán colocarse en forma de cruz sobre cada panecillo, con una bolita de masa en el centro.

Uno de los toques finales de la preparación Instagram: @gustobread

El levado final y la cocción

En este paso es importante cubrir los panes con un paño húmedo y dejar reposar hasta que casi dupliquen su tamaño, entre 45 minutos y una hora.

hasta que casi dupliquen su tamaño, Precalentar el horno a 175 °C . Hornear los bollitos durante 15 minutos, girar las bandejas y continuar otros 15 minutos, hasta que estén dorados. Un termómetro insertado en el centro debe marcar 100 °C.

. Hornear los bollitos durante 15 minutos, girar las bandejas y continuar otros 15 minutos, hasta que estén dorados. Un termómetro insertado en el centro debe marcar 100 °C. Retirar las bandejas y dejar enfriar los panes entre 15 y 20 minutos antes de decorarlos.

Pan de Muerto: el toque final

Una vez fríos, pincelar cada pan con mantequilla derretida, también en los huesos. Espolvorear azúcar en abundancia para crear una capa brillante y ligeramente crocante.

En Gusto Bread, a veces utilizan azúcar de vainilla, yuzu o color rosado para resaltar el acabado. “Cómelos el mismo día, cortándolos en gajos, o colócalos en tu altar del Día de Muertos”, aconseja el equipo de la panadería.