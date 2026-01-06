¿Qué dirá Gavin Newsom? El impuesto del 5% que California podría cobrar una sola vez a ciertas personas
Se presentó una propuesta para introducir un gravamen para multimillonarios; el gobernador ya se expresó sobre medidas similares en otras oportunidades
- 3 minutos de lectura'
Una medida presentada en la Legislatura estatal propone un impuesto a la riqueza en California. En caso de aplicarse, sería de un pago único del 5% para multimillonarios cuyo patrimonio supere los 1000 millones de dólares. La presentación generó polémica y atrajo tanto apoyo como críticas. En el pasado, el gobernador Gavin Newsom manifestó que no daría lugar a una idea similar.
Proponen un impuesto a la riqueza del 5% en California
La iniciativa electoral se presentó el 26 de diciembre a través de un documento en el que se especifican los detalles de la medida y cuáles serían sus alcances y limitaciones.
En concreto, la propuesta del impuesto a la riqueza de California presenta las siguientes condiciones:
- Es un impuesto único del 5%, enfocado en multimillonarios que tienen más de US$1000 millones en activos.
- La tasa no se aplica sobre los ingresos, sino sobre activos como empresas, valores, arte, objetos de colección y propiedad intelectual. Quedan excluidos los bienes raíces.
- El 90% de los fondos recaudados mediante esta vía se enviaría a servicios de salud, mientras que el 10% restante sería destinado a asistencia alimentaria y programas educativos.
- La propuesta de California establece que los fondos no podrían reemplazar a las asignaciones para esas áreas, sino que deben ser un adicional.
La propuesta del impuesto a la riqueza del 5% generó críticas en California
Luego de la presentación, la propuesta generó apoyo, pero también bastantes críticas en el Estado Dorado. Según CBS News, quienes cuestionan la idea indican que podría provocar la salida de muchos millonarios del estado.
En esa misma línea, aseguran que esto alejaría a empresarios y podría causar que emprendedores opten por no comenzar negocios en California debido a esta tasa impositiva. Esto reduciría considerablemente la recaudación, según plantean.
Por otro lado, los defensores de esta propuesta y otras ideas similares de impuestos a la riqueza argumentan que la fortuna de los multimillonarios crece a una velocidad mucho mayor que la del resto de los ciudadanos estadounidenses, por lo que es justo aplicar un gravamen especial.
Antecedentes: Newsom ya rechazó otro impuesto a la riqueza que se propuso en California
Aunque el gobernador demócrata todavía no se expresó sobre esta medida, que todavía requiere juntar firmas para poder llegar a una boleta electoral, en el pasado ya le bajó el pulgar a una propuesta similar.
En 2023, legisladores del Estado Dorado introdujeron la AB 259, que imponía un impuesto a la riqueza. En ese caso, el porcentaje era del 1,5% y también aplicaba sobre multimillonarios con activos valuados en más de US$1000 millones, según recopiló KCRA.
Sin embargo, a comienzos de 2024, Newsom dejó en claro que no le daría lugar a esa medida ni a ninguna propuesta similar.
Mediante una publicación en X, el vocero Brandon Richards dejó clara la postura del gobernador: “Como Newsom ha dicho repetidamente durante muchos años, un impuesto a la riqueza no es parte de la conversación: las propuestas de impuestos a la riqueza no avanzan en California“.
