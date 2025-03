Se fracturó la columna al caerse en California y recibió más de US$7 millones como compensación

Un tribunal federal determinó que una mujer de 74 años de Arizona reciba una importante compensación económica por una lesión sufrida en una atracción de Universal Studios Hollywood en California. La damnificada cayó al suelo al resbalarse mientras descendía de un juego inspirado en la saga de Harry Potter. La decisión judicial se tomó luego de evaluar la responsabilidad del parque en el incidente ocurrido en septiembre de 2022.

Universal Studios de California: se quebró la columna y recibió esta suma como compensación

Pamela Morrison fue al parque temático en California con su nieto y abordó la atracción Harry Potter and the Forbidden Journey. Al intentar acomodarse, no logró ajustarse de manera correcta el sistema de seguridad, lo que llevó a que los empleados solicitaran que descendiera. En ese momento, Morrison resbaló al pisar una superficie sólida tras dejar una cinta transportadora en movimiento.

Una mujer se fracturó en el parque "el mágico mundo de Harry Potter" en California Instagram @harrypotteruniversal

Según información de AP News, el abogado de Morrison, Taylor Kruse, argumentó que la caída pudo haberse evitado si los operadores hubieran detenido la cinta transportadora. El letrado explicó que frenar el mecanismo solo hubiera demorado cuatro segundos y habría permitido un descenso seguro. El impacto contra el suelo ocasionó una fractura por compresión en la columna vertebral, lo que afectó su movilidad y calidad de vida.

Por su parte, la defensa de Universal Studios sostuvo que la responsabilidad del hecho recaía en Morrison. En ese sentido, argumentaron que la mujer estaba atenta a su nieto y no observó el suelo al descender. Sin embargo, el jurado consideró que las condiciones en el juego generaron un riesgo innecesario para los visitantes, por lo que falló a favor de la demandante.

El tribunal deliberó durante cuatro horas antes de emitir su veredicto el pasado 14 de febrero. La indemnización fijada incluyó gastos médicos futuros por 250 mil dólares, daños por sufrimiento pasado por US$2 millones y perjuicios proyectados en US$5 millones. En total, la mujer recibió US$7,25 millones. En tanto, Universal Studios Hollywood no realizó declaraciones públicas tras conocerse la resolución.

La indemnización fijada para la mujer superó los US$7 millones Instagram @harrypotteruniversal

Kruse afirmó que el fallo reconoció las consecuencias que tuvo el accidente en la vida de Morrison. También destacó que la decisión del jurado demostró la importancia de la seguridad en los parques temáticos. El caso generó atención sobre las prácticas operativas en este tipo de instalaciones y sus protocolos de protección.

Cómo es el parque temático de Harry Potter en California

El “mundo mágico de Harry Potter” en Universal Studios Hollywood, en California, recrea escenarios inspirados en la historia creada por J.K. Rowling. Los visitantes pueden recorrer un castillo de 60 metros de altura, donde se encuentran representaciones de la escuela Hogwarts. En su interior, hay salones ambientados con detalles extraídos de los libros y películas.

Una de las atracciones principales es Harry Potter and the Forbidden Journey, donde sucedió el accidente. Es un recorrido que combina tecnología robótica, escenas filmadas y efectos visuales, según Visit California. Los asistentes suben a un vehículo que simula un vuelo sobre diversos escenarios que buscan generar la impresión de estar dentro de la historia.

El parque cuenta con una montaña rusa al aire libre llamada Flight of the Hippogriff, diseñada para todo público.

diseñada para todo público. Además, ofrece una representación del pueblo de Hogsmeade, con calles empedradas y tiendas inspiradas en la narrativa de la saga. Los visitantes pueden recorrer establecimientos como Ollivanders, donde se venden varitas, así como también Honeydukes, que ofrece dulces temáticos.

Uno de los espacios destacados es el Correo del Búho, donde se pueden enviar postales con matasellos de Hogsmeade.

donde se pueden enviar postales con matasellos de Hogsmeade. En distintos sectores hay personajes caracterizados que interactúan con los visitantes. También se presentan espectáculos en vivo, como demostraciones de magia y representaciones musicales.

Las atracciones del mágico mundo de Harry Potter en California Instagram @harrypotteruniversal

El restaurante Tres Escobas ofrece platos inspirados en la gastronomía británica, mientras que el pub Cabeza de Puerco sirve bebidas exclusivas. Dentro del parque, los asistentes pueden degustar la célebre cerveza de mantequilla, así como otras preparaciones inspiradas en el mundo mágico.