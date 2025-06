Socorrieron a agentes del ICE: el gesto solidario de inmigrantes latinas en Los Ángeles durante las protestas

En medio de las fuertes protestas en Los Ángeles, un grupo de mujeres inmigrantes tuvo un gesto de solidaridad y, pese a ser objeto de las políticas de deportaciones masivas de la administración de Donald Trump, ayudó a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) afectados por gas lacrimógeno.

Un gesto humanitario entre las protestas contra el ICE

“No me importa si me deportan, pero voy a ayudar”, aseguró Elizabeth Mendoza tras el episodio en una entrevista con Telemundo. Durante las protestas contra el ICE, el local salvadoreño donde trabaja en Compton, al sur de Los Ángeles, se convirtió en una especie de refugio para agentes y manifestantes.

Mientras las autoridades federales y los manifestantes se enfrentaban en las calles, personas de ambos grupos llegaron al restaurante de Mendoza, quien junto a sus empleadas ofreció ayuda.

“Hubo un momento donde todo estaba tan tenso, pero yo soy una persona que tengo mi corazón dispuesto a ayudar”, agregó la dueña del lugar. La mujer explicó que todas las meseras y cocineras también salieron a colaborar, e incluso les cocinaron a las personas que se acercaron al restaurante.

De acuerdo a Mendoza, uno de los agentes federales puso sus manos cansadas en la pared y dijo: “Quiero algo de comer, algo de comer”. “Las muchachas estaban acá, tenían miedo, pero hicieron, no sé cómo, unas 15, 20 o 30 pupusas. No sé cuántas hicieron“, explicó.

“Mami, no vayas a trabajar”: el miedo de los latinos en Los Ángeles

Maricruz, una de las cocineras del local que ayudó a los agentes del ICE, es una migrante nicaragüense. Tiene dos hijos en Estados Unidos. “Mi mayor miedo es salir a trabajar y no regresar a la casa”, declaró al mencionado medio.

Las protestas escalaron durante el fin de semana: manifestantes incendiaron vehículos autónomos y bloquearon una autopista principal Ethan Swope - FR171736 AP

A pesar de convivir con ese miedo a ser arrestada, la cocinera explicó que no le dice nada a uno de sus hijos al salir de su hogar para el trabajo. “Al niño grande sí, porque él se preocupa”, reconoció. De acuerdo a Maricruz, él le pidió incluso que no fuera a trabajar.

“Nosotros somos personas honestas y pobres. Trabajo aquí en una cocina 12 horas, estoy quemada de las planchas y de las ollas. Uno está dispuesto a cualquier cosa para ganar su dinero honradamente y no andar robando las calles, no andar haciendo daño”, concluyó Mendoza.

Otro de gesto de la población en Los Ángeles tras los destrozos en la ciudad

Además del gesto de estas migrantes, el equipo de Eliminación de Graffiti de CRCD Enterprises comenzó a limpiar los grafitis dejados por manifestantes cerca del Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles desde el viernes.

De acuerdo a la información de CNN, uno de los integrantes del equipo dijo que cree que esta noche volverán a reunirse multitudes y que espera tener que repetir la limpieza el miércoles por la mañana.

Protestas contra el ICE: ¿qué pasó en Los Ángeles?

Las redadas migratorias ejecutadas por agentes federales en barrios con alta población latina desataron una ola de protestas en Los Ángeles, donde decenas de personas fueron arrestadas tras varios días de disturbios. Las manifestaciones, que comenzaron de forma pacífica, escalaron en violencia durante el fin de semana.

Las protestas surgieron por los operativos migratorios en zonas latinas, que derivaron en enfrentamientos y un despliegue militar sin precedentes Getty Images

La respuesta del gobierno federal no tardó en llegar. El presidente Donald Trump desplegó 2000 efectivos de la Guardia Nacional, lo que generó fuertes críticas por parte del Partido Demócrata y del gobernador de California, Gavin Newsom.

Sin embargo, lejos de retroceder, el republicano ordenó el envío de otros 2000 soldados y 700 marines a la ciudad angelina, lo que intensificó aún más la tensión.