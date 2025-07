Tiene green card y trabaja como científico en California, pero la CBP lo detuvo después de un viaje: “Sin motivo”

El investigador científico Tae Heung “Will” Kim, nació en Corea del Sur, vive en Estados Unidos desde los cinco años y tiene green card. Sin embargo, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) al regresar de un viaje a Asia. Su abogado advierte que está incomunicado y que las autoridades no respetaron sus derechos constitucionales.

Will Kim, de 40 años, llegó a Estados Unidos cuando era niño y hoy es residente permanente. El científico realiza un doctorado en la Universidad Texas A&M donde investiga una vacuna contra la enfermedad de Lyme, pero está detenido en el aeropuerto de San Francisco desde el pasado 21 de julio por la CBP, cuando regresó de un viaje de dos semanas en Corea del Sur por la boda de su hermano.

El científico coreano-estadounidense fue detenido en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, California, la semana pasada (Photo by Jessica Christian/San Francisco Chronicle via Getty Images) San Francisco Chronicle/Hearst N - Hearst Newspapers

Según denunció el abogado de Kim, Eric Lee, en declaraciones a The Washington Post las autoridades no explicaron el motivo de su detención y los agentes migratorios le impidieron hablar con un representante legal o se comunique directamente con sus familiares, solo realizó una breve llamada a su madre el viernes pasado. Incluso, ya superó el máximo de 72 horas que establece el departamento.

El letrado señaló que la familia se ha comunicado con alguien mediante el teléfono móvil de Kim. Especulan que se trata de un funcionario de inmigración. Cuando sus familiares le preguntaron durante el intercambio de mensajes si Kim dormía en el suelo o si las luces permanecían encendidas de forma permanente, la respuesta fue: “No te preocupes”, según comentó.

El defensor de Kim se comunicó con un supervisor de CBP en una llamada telefónica y le consultó si las Quinta y Sexta enmiendas, que establecen los derechos al debido proceso y el derecho a un abogado, aplicaban para Kim y el funcionario le respondió que no.

“Si la Constitución no se aplica a alguien que ha vivido en este país durante 35 años, es titular de una green card y solo salió del país para unas vacaciones de dos semanas, eso significa que (el gobierno) básicamente está argumentando que la Constitución no se aplica a nadie que haya estado en este país por menos tiempo que él”, advirtió Lee el lunes.

La madre de Kim, Yehoon “Sharon” Lee, quien llegó al país norteamericano junto a sus hijos en 1980, manifestó su preocupación por la salud de su hijo. “Lo que más me preocupa es su estado de salud. Tiene asma desde pequeño. No sé si tiene suficiente medicación. Lleva un inhalador, pero no sé si es suficiente, porque lleva allí una semana”, apuntó.

El abogado de Kim denunció que su cliente está incomunicado y no se respetan sus derechos constitucionales CBP

Para el abogado del científico es llamativa la detención del investigador por parte de la administración Trump. “Esta es una persona cuya investigación salvará innumerables vidas si se permite continuar: agricultores que corren el riesgo de contraer la enfermedad de Lyme”, remarcó Lee en referencia al estudio que realiza Kim sobre una vacuna contra la bacteria que se propaga a través de las picaduras de garrapatas.

Y apuntó: “Trump siempre habla de cuánto ama a los grandes agricultores de Estados Unidos. Pues bien, Tae es alguien que puede salvarles la vida”.

¿Por qué la CBP detuvo al científico coreano-estadounidense?

El abogado señaló que las autoridades no han explicado el motivo del arresto del científico. “Sin detalles de los funcionarios de inmigración ni acceso directo a Kim, él y su familia solo pueden especular sobre el motivo de su detención”, apuntó.

La familia cree que se debe a un cargo menor por posesión de marihuana en Texas en 2011. De acuerdo a su representante, el hombre cumplió un requisito de servicio comunitario y solicitó con éxito la reserva de los hechos para que el incidente no se publicara.

La familia de Kim consideran que la detención fue por un cargo menor de 2011, aunque no tienen explicaciones certeras de las autoridades Archivo

La ley migratoria de EE.UU. ofrece un procedimiento de exención en el que los funcionarios pueden pasar por alto ciertos delitos menores que, de otro modo, amenazarían la residencia permanente legal. El letrado aseguró que Kim cumple ampliamente con los criterios para una exención. “¿Por qué detenerlo cuando tiene esta exención a su disposición?”, cuestionó.

Las agencias federales no respondieron al pedido de información de diferentes medios de comunicación estadounidenses sobre el arresto de Kim.