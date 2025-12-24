Tormenta invernal en California: los 10 pasos recomendados por Gavin Newsom frente a la alerta climática

California se encuentra bajo fuertes tormentas que generan lluvias torrenciales, intensas ráfagas de viento y riesgo de inundaciones en varias regiones del Estado Dorado. En este contexto, la administración de Gavin Newsom publicó diez recomendaciones clave para reducir los peligros, en un contexto marcado por los viajes de Navidad.

Los diez consejos ante la alerta meteorológica que afronta California

A través de un comunicado de prensa, el gobierno californiano realizó diez sugerencias que los ciudadanos y turistas que visiten el estado deben tener en cuenta frente a los pronósticos climáticos.

California está bajo amenaza de fuertes lluvias, ráfagas de viento y posibles inundaciones Archivo

“Manténgase alerta”, se advierte en el artículo, donde se detallan las recomendaciones:

Consultar el manual oficial de Seguridad para la Temporada de Tormentas de la administración estatal, que centraliza recomendaciones y buenas prácticas ante condiciones climáticas adversas.

Revisar la página de Listos California, que ofrece materiales de preparación para el invierno en más de 15 idiomas.

Inscribirse en Ready.ca.gov para recibir alertas locales de emergencia.

para recibir alertas locales de emergencia. Seguir las noticias a través de fuentes confiables para mantenerse informados sobre posibles deslizamientos de tierra y flujos de escombros, especialmente en zonas afectadas por incendios previos.

Preparar una mochila de emergencia con suministros básicos, agua, medicamentos y documentos importantes.

Evitar circular por las rutas siempre que sea posible durante tormentas.

En caso de que los desplazamientos sean inevitables, verificar las condiciones en tiempo real y conducir a velocidad reducida, evitar el agua estancada y/o escombros.

No caminar ni conducir por zonas inundadas, ya que incluso pequeños niveles de agua en movimiento pueden resultar peligrosos.

No estacionar debajo de árboles o líneas eléctricas durante lluvias intensas o vientos fuertes.

Prestar atención a la situación de vecinos vulnerables, como adultos mayores o personas con discapacidades, para verificar que se encuentren a salvo.

Despliegue en California en medio de la amenaza de fuertes tormentas

California activó un despliegue estatal coordinado ante la amenaza de fuertes lluvias, vientos y posibles inundaciones.

Bajo la dirección del gobernador Newsom, la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES, por sus siglas en inglés) y la Guardia Nacional movilizan equipos terrestres y aéreos, incluidos camiones de bomberos, helicópteros y unidades de rescate acuático.

En Redding, California, se confirmó la muerte de una persona atrapada en su vehículo, luego de que la ciudad recibiera cinco pulgadas (12,7 cm) de lluvia en solo dos días MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En paralelo, el Departamento Californiano de Transporte (Caltrans, por sus siglas en inglés) y la Patrulla de Carreteras (CHP, por sus siglas en inglés) protegen las rutas críticas, gestionan el tránsito y responden ante cualquier incidente vehicular.

Por su parte, el Departamento de Recursos Hídricos (DWR, por sus siglas en inglés) supervisa niveles de ríos y coordina sacos de arena en busca de frenar posibles inundaciones.

Asimismo, el Departamento de Bomberos y Protección contra Incendios Forestales de California (CAL FIRE, por sus siglas en inglés) mantiene personal estratégico listo para intervenir.

“Cuando el clima severo amenaza a nuestras comunidades, no esperamos para reaccionar. Nos adelantamos. El personal altamente capacitado y calificado de California es parte esencial del sistema estatal de rescate y respuesta a emergencias", enfatizó el gobierno californiano.

Alerta roja en California: ordenan evacuaciones masivas en Los Ángeles por un “río atmosférico” mortal

Las recomendaciones del gobierno de Gavin Newsom y el despliegue de las agencias de seguridad locales ocurren en medio de una situación climática dramática. Ante la proximidad de un río atmosférico calificado como de altamente peligroso, se ordenaron evacuaciones masivas en el área de Los Ángeles.

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Los Ángeles/Oxnard, el escenario climático se volverá aún más complejo a partir del miércoles 24 de diciembre.

Los especialistas describieron la situación como una “fuerte tormenta invernal atmosférica con inundaciones peligrosas y deslizamientos de rocas y barro”, impulsada por un chorro de viento intenso en niveles altos y una masa de aire tropical extremadamente húmeda.

Se instó a los californianos a no viajar en medio de la alerta a menos que sea estrictamente necesario.

La emergencia comenzó el fin de semana en el norte del Estado Dorado, cuando la primera tormenta vinculada a este patrón provocó inundaciones repentinas con saldo fatal.

En Redding, a unas 150 millas (241 km) al norte de Sacramento, al menos una persona perdió la vida tras quedar atrapada en un vehículo rodeado por agua, según informó el alcalde Mike Littau.

Las precipitaciones alcanzaron tal intensidad que, en solo dos días, se registró un volumen casi equivalente al promedio mensual de lluvias.