Alerta roja en California: ordenan evacuaciones masivas en Los Ángeles por un “río atmosférico” mortal

Una combinación poco frecuente de factores meteorológicos extremos puso a California bajo alerta roja. En este contexto, ordenaron evacuaciones masivas en el área de Los Ángeles ante la inminente llegada de un río atmosférico catalogado como altamente peligroso.

Un incidente trágico que encendió las alarmas climáticas en California

El punto de partida de esta emergencia se registró durante el fin de semana en el norte de California, donde la primera tormenta asociada a este patrón atmosférico provocó inundaciones repentinas con consecuencias fatales.

En Redding, California, se confirmó la muerte de una persona atrapada en su vehículo, luego de que la ciudad recibiera cinco pulgadas (12,7 cm) de lluvia en solo dos días MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la ciudad de Redding, ubicada a unas 150 millas (241 km) al norte de Sacramento, al menos una persona murió luego de quedar atrapada en un vehículo rodeado por agua, según confirmó el alcalde Mike Littau en Facebook.

Las lluvias fueron tan intensas que, en apenas dos días, cayó casi el equivalente a un mes completo de precipitaciones.

Según informó CNN, una estación de bomberos de Redding registró poco más de cinco pulgadas (12,7 centímetros) de lluvia entre el sábado y el domingo, un volumen suficiente para desbordar arroyos, anegar calles y forzar múltiples rescates acuáticos.

En tanto, la Policía local informó que respondió a “numerosos llamados de automovilistas varados” y pidió evitar circular por zonas inundadas.

Un río atmosférico “muy peligroso” amenaza al sur de California

De acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Los Ángeles/Oxnard, el escenario climático se volverá aún más complejo a partir del miércoles 24 de diciembre.

Los especialistas describieron la situación como una “fuerte tormenta invernal atmosférica con inundaciones peligrosas y deslizamientos de rocas y barro”, impulsada por un chorro de viento intenso en niveles altos y una masa de aire tropical extremadamente húmeda.

Este sistema provocará lluvias persistentes y, en algunos momentos, de gran intensidad, especialmente en laderas orientadas al sur, al sur de Point Conception. Los meteorólogos señalaron que estas áreas, junto con zonas costeras y valles adyacentes, fueron clasificadas como de alto riesgo por la posibilidad de inundaciones peligrosas y generalizadas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha clasificado este evento como un río atmosférico "muy peligroso", impulsado por una masa de aire tropical extremadamente húmeda y un chorro de viento intenso en niveles altos Ethan Swope� - FR171736 AP�

Evacuaciones de emergencia en Los Ángeles por el clima peligroso

Debido al peligro inminente tras los incendios forestales, las autoridades del condado de Los Ángeles activaron alertas y órdenes de evacuación obligatorias en diversos sectores, según indicó CNN. Estas medidas afectan principalmente a las comunidades cercanas a los perímetros de los incendios de Eaton y Palisades, ocurridos en enero.

Viviendas afectadas: la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado confirmó que la orden impacta directamente a 383 propiedades.

la Oficina de Gestión de Emergencias del Condado confirmó que la orden impacta directamente a 383 propiedades. Despliegue de agentes: para garantizar la seguridad de los residentes, miembros policiales realizan operativos presenciales para notificar a los ciudadanos de forma directa y casa por casa.

La urgencia de estas evacuaciones radica en un fenómeno geológico peligroso: tras un incendio, el suelo pierde su capacidad de absorción y comienza a actuar de forma similar al hormigón, al repeler el líquido. Ante la llegada de tormentas fuertes, el agua no se filtra y, en su lugar, fluye por las pendientes a gran velocidad, lo que hace que arrastre lodo, rocas y escombros.

Pronóstico de lluvias y riesgos asociados al sistema en California

El NWS detalló que las precipitaciones comenzarán de manera ligera, pero se intensificarán con el avance del río atmosférico, con dos impulsos principales: uno entre la noche del martes y el miércoles, y otro durante el día de Navidad.

Los meteorólogos advierten que las tasas de lluvia podrían alcanzar picos de 1,50 pulgadas (3,8 cm) por hora, una intensidad suficiente para desencadenar inundaciones repentinas MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Totales de lluvia previstos hasta Navidad:

Al norte de Point Conception : entre dos y cuatro pulgadas (5,1 a 10,2 centímetros) en zonas costeras y valles. Entre cuatro y siete pulgadas (10,2 a 17,8 centímetros) en colinas y montañas.

: entre dos y cuatro pulgadas (5,1 a 10,2 centímetros) en zonas costeras y valles. Entre cuatro y siete pulgadas (10,2 a 17,8 centímetros) en colinas y montañas. Al sur de Point Conception: entre tres y seis pulgadas (7,6 a 15,2 centímetros) en áreas costeras y valles. Entre cinco y 11 pulgadas (12,7 a 27,9 centímetros) en zonas de mayor elevación.

Las tasas de lluvia podrían alcanzar picos de hasta 1,50 pulgadas por hora (3,8 centímetros) en sectores favorecidos, un nivel considerado suficiente para provocar inundaciones repentinas y flujos de escombros, en especial en cicatrices de incendios recientes.

Además de la lluvia, el viento será otro factor crítico. El pronóstico anticipó ráfagas generalizadas de 35 a 55 millas por hora (56 a 88 km/h) en amplias zonas del sur de California.

En áreas específicas, como los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo, y en montañas y desiertos de los condados de Ventura y Los Ángeles, se esperan ráfagas de 60 a 80 millas por hora (97 a 129 km/h) desde el mediodía del martes hasta la tarde de Navidad.

El NWS también advirtió sobre la posibilidad de tormentas eléctricas, capaces de generar lluvias breves pero intensas, vientos dañinos y, en casos aislados, tornados débiles o trombas marinas, especialmente durante el segundo impulso del sistema.

Clima peligroso en el sur de California para Navidad

Las autoridades meteorológicas subrayaron que este evento coincide con un período de alta movilidad por las festividades. “Una vez más, se trata de una tormenta navideña muy peligrosa”, alertó el NWS, que recomendó extremar precauciones a quienes deban viajar en Nochebuena o Navidad.

El riesgo incluye inundaciones urbanas extensas, crecidas rápidas de ríos y arroyos, rescates en aguas rápidas y la caída de árboles y líneas eléctricas por la combinación de suelos saturados y vientos intensos.