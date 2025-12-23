Clima hoy en EE.UU.: lluvias torrenciales en California y alertas invernales en el noreste este martes 23 de diciembre

Un amplio sistema atmosférico avanzará sobre Estados Unidos y configurará el escenario climático de este martes 23 de diciembre. De acuerdo a los pronósticos oficiales, se espera una combinación de lluvias intensas, nevadas significativas y episodios de precipitación invernal mixta.

Lluvias y nevadas: los estados afectados

Un sistema de baja presión que se extenderá desde la región de los Grandes Lagos hacia las Llanuras Centrales y el norte de las Montañas Rocosas se desplazará hacia la Costa Noreste durante el transcurso de este martes.

El avance del frente frío favorecerá el desarrollo de precipitaciones intensas en los valles de Ohio y Tennessee, así como en el Atlántico Medio, con una concentración de lluvias que se agudizará entre la noche del martes y la mañana del miércoles NWS

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la humedad que ascenderá desde el Golfo de México favorecerá el desarrollo de lluvias en áreas de los valles de Ohio y Tennessee, además del Atlántico Medio, con precipitaciones que se intensificarán hacia la tarde y la noche del martes.

A medida que el frente avance, las lluvias tenderán a concentrarse sobre el valle de Tennessee entre la noche del martes y la mañana del miércoles.

En paralelo, el mismo sistema impulsará nevadas de moderadas a intensas sobre el Noreste, mientras que en Pensilvania y sectores de los Apalaches Centrales se prevé la aparición de lluvia congelante y precipitación mixta durante la tarde y la noche.

Riesgo elevado de lluvias excesivas e inundaciones en California

La situación más delicada se desarrollará en la Costa Oeste. Un flujo persistente de humedad del Pacífico ingresará sobre el noroeste y el norte de California, y será el antecedente de un frente que alcanzará tierra firme durante la mañana del miércoles. Este patrón favorecerá lluvias generalizadas y nevadas en zonas de mayor altitud del Noroeste del Pacífico y de la región Intermontañosa del Norte.

Sin embargo, el foco principal estará en California. Durante el martes, la humedad avanzará sobre el Estado Dorado y provocará lluvias en el sur del territorio y en Gran Cuenca durante la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional ha elevado el nivel de alerta a Riesgo Alto (nivel cuatro de cuatro) para el sur de California a partir del miércoles, ante la inyección de una pluma de humedad del Pacífico que provocará lluvias torrenciales e inundaciones severas SPC

El NWS anticipó dos núcleos bien definidos de precipitaciones intensas: uno sobre el norte y centro de California y otro sobre el sur del estado. Por ese motivo, se mantendrá un Riesgo Leve de lluvias excesivas (nivel dos de cuatro) hasta la mañana del miércoles, con la posibilidad de inundaciones repentinas localizadas.

El miércoles, el escenario se agravará. Una nueva inyección de aire cargado de humedad ingresará directamente al sur de California y dará lugar a lluvias torrenciales. El NWS emitió un Riesgo Alto (nivel cuatro de cuatro) de precipitaciones excesivas desde ese día hasta la mañana del jueves.

El pronóstico advirtió sobre inundaciones severas y generalizadas, con peligro tanto para zonas urbanas como para áreas que habitualmente no registran este tipo de eventos. Caminos, arroyos pequeños y cicatrices de incendios recientes figuran entre los sectores más vulnerables.

Nieve intensa y advertencias en regiones montañosas del Oeste

Además de la lluvia, el sistema llevará importantes acumulaciones de nieve en zonas elevadas. La Sierra Nevada recibirá nevadas abundantes hasta el jueves, mientras que sectores de la Gran Cuenca, el Suroeste y las Montañas Rocosas Centrales verán el avance progresivo de nieve en cotas más altas.

En Utah, el NWS emitió una Advertencia por clima invernal para las Montañas del Sur, válida desde la mañana del miércoles hasta la noche del jueves, por encima de los 8500 pies (2590 metros). Allí se prevén acumulaciones de entre seis y 12 pulgadas (15 a 30 centímetros), con valores locales que podrían alcanzar hasta 15 pulgadas (38 centímetros) cerca de Brian Head.

En el estado de Washington, la advertencia alcanzará a las Tierras Altas de Okanogan, donde se esperan entre dos y cuatro pulgadas (cinco a diez centímetros) de nieve entre la noche del martes y la mañana del miércoles, con impacto directo en los desplazamientos matutinos.

Precipitaciones invernales en el Noreste y los Grandes Lagos: cómo afecta a Nueva York

El Noreste afrontará un episodio prolongado de nieve y precipitación mixta. En el estado de Nueva York, varias oficinas del NWS mantendrán advertencias vigentes hasta la mañana del miércoles.

En la región oriental del lago Ontario, que incluye localidades como Oswego, Watertown y Lowville, se esperan acumulaciones de tres a cinco pulgadas (ocho a 13 centímetros) en terrenos elevados, mientras que en zonas más bajas los valores rondarán entre una y dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros).

En la región oriental del lago Ontario y localidades como Oswego y Watertown, se anticipan acumulaciones de entre tres y cinco pulgadas de nieve en terrenos elevados, mientras que en ciudades como Syracuse y Utica se registrará nieve acompañada por una leve capa de hielo NWS

En el centro del estado, áreas como Syracuse, Utica y Auburn registrarán entre dos y cinco pulgadas (cinco a 13 centímetros) de nieve, acompañadas por una leve capa de hielo. Los mayores registros se concentrarán en elevaciones más altas, mientras que los valles experimentarán montos menores.

Pensilvania y Nueva Jersey también quedarán bajo advertencia por precipitaciones mixtas. En condados como Morris, Sussex, Warren, Carbon y Monroe, las acumulaciones oscilarán entre uno y cuatro pulgadas (tres a 10 centímetros), con posibilidad de una fina capa de hielo, especialmente por encima de los 1200 pies (366 metros).

Más al norte, el centro y sur de Maine recibirán nevadas de entre tres y cinco pulgadas (ocho a 13 centímetros) desde la tarde del martes hasta el mediodía del miércoles, lo que afectará principalmente los desplazamientos matutinos.