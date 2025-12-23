Clima hoy en EE.UU.: lluvias torrenciales en California y alertas invernales en el noreste este martes 23 de diciembre
Los pronósticos anticipan un panorama previo a Navidad con fuertes precipitaciones mixtas en distintos puntos de Estados Unidos; las zonas en riesgo de inundaciones
Un amplio sistema atmosférico avanzará sobre Estados Unidos y configurará el escenario climático de este martes 23 de diciembre. De acuerdo a los pronósticos oficiales, se espera una combinación de lluvias intensas, nevadas significativas y episodios de precipitación invernal mixta.
Lluvias y nevadas: los estados afectados
Un sistema de baja presión que se extenderá desde la región de los Grandes Lagos hacia las Llanuras Centrales y el norte de las Montañas Rocosas se desplazará hacia la Costa Noreste durante el transcurso de este martes.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), la humedad que ascenderá desde el Golfo de México favorecerá el desarrollo de lluvias en áreas de los valles de Ohio y Tennessee, además del Atlántico Medio, con precipitaciones que se intensificarán hacia la tarde y la noche del martes.
A medida que el frente avance, las lluvias tenderán a concentrarse sobre el valle de Tennessee entre la noche del martes y la mañana del miércoles.
En paralelo, el mismo sistema impulsará nevadas de moderadas a intensas sobre el Noreste, mientras que en Pensilvania y sectores de los Apalaches Centrales se prevé la aparición de lluvia congelante y precipitación mixta durante la tarde y la noche.
Riesgo elevado de lluvias excesivas e inundaciones en California
La situación más delicada se desarrollará en la Costa Oeste. Un flujo persistente de humedad del Pacífico ingresará sobre el noroeste y el norte de California, y será el antecedente de un frente que alcanzará tierra firme durante la mañana del miércoles. Este patrón favorecerá lluvias generalizadas y nevadas en zonas de mayor altitud del Noroeste del Pacífico y de la región Intermontañosa del Norte.
Sin embargo, el foco principal estará en California. Durante el martes, la humedad avanzará sobre el Estado Dorado y provocará lluvias en el sur del territorio y en Gran Cuenca durante la noche.
El NWS anticipó dos núcleos bien definidos de precipitaciones intensas: uno sobre el norte y centro de California y otro sobre el sur del estado. Por ese motivo, se mantendrá un Riesgo Leve de lluvias excesivas (nivel dos de cuatro) hasta la mañana del miércoles, con la posibilidad de inundaciones repentinas localizadas.
El miércoles, el escenario se agravará. Una nueva inyección de aire cargado de humedad ingresará directamente al sur de California y dará lugar a lluvias torrenciales. El NWS emitió un Riesgo Alto (nivel cuatro de cuatro) de precipitaciones excesivas desde ese día hasta la mañana del jueves.
El pronóstico advirtió sobre inundaciones severas y generalizadas, con peligro tanto para zonas urbanas como para áreas que habitualmente no registran este tipo de eventos. Caminos, arroyos pequeños y cicatrices de incendios recientes figuran entre los sectores más vulnerables.
Nieve intensa y advertencias en regiones montañosas del Oeste
Además de la lluvia, el sistema llevará importantes acumulaciones de nieve en zonas elevadas. La Sierra Nevada recibirá nevadas abundantes hasta el jueves, mientras que sectores de la Gran Cuenca, el Suroeste y las Montañas Rocosas Centrales verán el avance progresivo de nieve en cotas más altas.
En Utah, el NWS emitió una Advertencia por clima invernal para las Montañas del Sur, válida desde la mañana del miércoles hasta la noche del jueves, por encima de los 8500 pies (2590 metros). Allí se prevén acumulaciones de entre seis y 12 pulgadas (15 a 30 centímetros), con valores locales que podrían alcanzar hasta 15 pulgadas (38 centímetros) cerca de Brian Head.
En el estado de Washington, la advertencia alcanzará a las Tierras Altas de Okanogan, donde se esperan entre dos y cuatro pulgadas (cinco a diez centímetros) de nieve entre la noche del martes y la mañana del miércoles, con impacto directo en los desplazamientos matutinos.
Precipitaciones invernales en el Noreste y los Grandes Lagos: cómo afecta a Nueva York
El Noreste afrontará un episodio prolongado de nieve y precipitación mixta. En el estado de Nueva York, varias oficinas del NWS mantendrán advertencias vigentes hasta la mañana del miércoles.
En la región oriental del lago Ontario, que incluye localidades como Oswego, Watertown y Lowville, se esperan acumulaciones de tres a cinco pulgadas (ocho a 13 centímetros) en terrenos elevados, mientras que en zonas más bajas los valores rondarán entre una y dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros).
En el centro del estado, áreas como Syracuse, Utica y Auburn registrarán entre dos y cinco pulgadas (cinco a 13 centímetros) de nieve, acompañadas por una leve capa de hielo. Los mayores registros se concentrarán en elevaciones más altas, mientras que los valles experimentarán montos menores.
Pensilvania y Nueva Jersey también quedarán bajo advertencia por precipitaciones mixtas. En condados como Morris, Sussex, Warren, Carbon y Monroe, las acumulaciones oscilarán entre uno y cuatro pulgadas (tres a 10 centímetros), con posibilidad de una fina capa de hielo, especialmente por encima de los 1200 pies (366 metros).
Más al norte, el centro y sur de Maine recibirán nevadas de entre tres y cinco pulgadas (ocho a 13 centímetros) desde la tarde del martes hasta el mediodía del miércoles, lo que afectará principalmente los desplazamientos matutinos.
