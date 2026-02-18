Tragedia en California: murieron 8 esquiadores en la peor avalancha en EE.UU. en cuatro décadas

CALIFORNIA.- Ocho esquiadores de travesía fueron encontrados muertos y uno continúa desaparecido tras una avalancha cerca del lago Tahoe en California, informaron las autoridades, en lo que se convirtió en la avalancha más mortal en Estados Unidos en más de cuatro décadas.

Feroz avalancha en California: se reportan 10 desaparecidos

“Ocho de los nueve esquiadores fueron hallados sin vida”, informó la sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, en una rueda de prensa. “Continuamos buscando a uno de los miembros”, agregó.

Las autoridades informaron a las familias que la misión ha pasado del rescate a la recuperación. Uno de los esquiadores fallecidos estaba casado con un miembro del equipo de búsqueda y rescate de la zona, dijeron las autoridades. Se trata de la avalancha más mortífera en Estados Unidos desde 1981, cuando 11 escaladores murieron en el Monte Rainier, Washington.

Autoridades confirman la muerte de ocho de las nueve personas desaparecidas tras una avalancha en el área de Castle Peak Facebook Nevada County Sheriff's Office

Los equipos se han enfrentado a condiciones peligrosas en la búsqueda de los esquiadores desaparecidos desde que se produjo la avalancha el martes por la mañana. Equipos de búsqueda y rescate se desplazaron a la zona de Castle Peak en Sierra Nevada tras una llamada al 911 que informaba de que la avalancha había sepultado a 15 esquiadores.

Los rescatistas alcanzaron a seis sobrevivientes, un hombre y cinco mujeres. Los esquiadores rescatados se habían resguardado en un refugio improvisado, construido en parte con lonas, y se comunicaron con los rescatistas mediante radiobalizas y mensajes de texto.

El grupo estaba en una caminata de tres días por la Sierra Nevada del norte de California mientras una monstruosa tormenta invernal azotaba la costa oeste.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que un sistema de baja presión dejará un frente estacionario en la zona donde los esquiadores quedaron sepultados por la avalancha NWS

Dos de los rescatados tras varias horas de búsqueda fueron trasladados a un hospital para recibir tratamiento, según informó Ashley Quadros, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada. Las fuertes nevadas y la amenaza de nuevas avalanchas ralentizaron las labores de rescate en las montañas cercanas a Castle Peak, al noroeste del lago Tahoe.

El Castle Peak, de 2777 metros, es un popular destino de esquí. Se encuentra próximo a la comunidad de Soda Springs, en donde cayeron al menos 76 centímetros de nieve en las últimas 24 horas de acuerdo con meteorólogos, obligando a la suspensión temporal de operaciones.

El gobernador lamentó la "horrible tragedia" y señaló que los equipos de rescate trabajaron en condiciones desalentadoras durante toda la noche X @CAgovernor

Es uno de los lugares con más nieve del hemisferio occidental y, hasta hace pocos años, estaba cerrado al público. Recibe un promedio de casi 10 metros de nieve al año, según Truckee Donner Land Trust, propietario de un conjunto de cabañas donde el grupo se alojaba cerca del lago Frog.

Alerta

El Centro de Avalanchas de Sierra Nevada advirtió el miércoles que el riesgo de avalanchas sigue siendo alto y desaconsejó viajar a la zona. Las nevadas de varios metros y los vientos huracanados de los últimos días dejaron la capa de nieve inestable e impredecible, y se pronostica que caerá más nieve, según el centro.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que algunas regiones de la Sierra Nevada podrían recibir hasta 2,4 metros de nieve hasta el fin del día de este miércoles, cuando se espera que la tormenta se despeje.

Eight skiers confirmed dead in California avalanche, one still missing https://t.co/lWGNQNV0yY https://t.co/lWGNQNV0yY — Reuters (@Reuters) February 18, 2026

El capitán Russell Greene, del sheriff del condado de Nevada, declaró que las autoridades fueron notificadas sobre la avalancha por Blackbird Mountain Guides, que lideraba la expedición, y las balizas de emergencia de los esquiadores. La oficina del sheriff informó ayer por la noche que 15 esquiadores de travesía participaban en la expedición, no 16 como se creía inicialmente.

Los esquiadores estaban en su último día de esquí de travesía y habían pasado dos noches en las cabañas, según Steve Reynaud, pronosticador de avalanchas del Centro de Avalanchas de Sierra Nevada. Añadió que la zona requiere atravesar un terreno montañoso accidentado. Es necesario llevar toda la comida y los suministros a la travesía.

Llegar a las cabañas en invierno lleva varias horas y requiere habilidades de aventura, entrenamiento en avalanchas y equipo de seguridad, dice el fideicomiso de tierras en su sitio web.

Blackbird Mountain Guides dijo en un comunicado que el grupo, incluidos cuatro guías, regresaba al comienzo del sendero cuando ocurrió la avalancha.

“Nuestros pensamientos están con las personas desaparecidas, sus familias y los servicios de emergencia que se encuentran en el terreno”, declaró Blackbird. La compañía indicó que está ayudando a las autoridades en la búsqueda.

Varias estaciones de esquí de Tahoe habían cerrado total o parcialmente debido al mal tiempo. No se esperaba que las estaciones, que utilizan explosiones controladas y barreras para gestionar las amenazas de avalanchas, presentaran un riesgo tan alto como las zonas rurales, según el centro.

La zona cercana a Donner Summit estuvo cerrada durante casi un siglo antes de que el fideicomiso de tierras y sus socios adquirieran en 2020 el lago Frog, enmarcado por acantilados de 300 metros de altura. Donner Summit recibe su nombre de la infame expedición Donner, un grupo de pioneros que recurrieron al canibalismo tras quedar atrapados allí durante el invierno de 1846-1847.

En enero, una avalancha en la región enterró a un conductor de motonieve y lo mató, según informaron las autoridades. Cada invierno, entre 25 y 30 personas mueren en avalanchas en Estados Unidos, según el Centro Nacional de Avalanchas.

Agencias AP y Reuters