La tormenta que amenaza California y el fenómeno inesperado cerca de Florida: vientos con lluvia y tornados

California y Florida se enfrentan a fenómenos meteorológicos extremos y opuestos en los próximos días. Mientras que el primero se prepara para una gran tormenta con posibles tornados y vientos dañinos, el Estado del Sol sufre una de las peores sequías del año con alto riesgo de incendios.

Qué ocurre en Florida, según los meteorólogos

Florida atraviesa su peor sequía en los últimos 25 años. De acuerdo con el Monitor de Sequía en Estados Unidos, el 85% del estado se encuentra en condiciones de “sequía severa”, un fenómeno no antes visto desde marzo de 2001. Los Everglades y alrededor del Lago Okeechobee se encuentran en la categoría de “sequía extrema”.

El mapa destaca con el 85% del estado de Florida se enfrenta a una "sequía severa" Captura de pantalla/Monitor de Sequía en Estados Unidos

Con este panorama, se ha registrado un déficit de precipitaciones en algunos condados como Jacksonville y Tallahassee, que han percibido 13 pulgadas menos por debajo del promedio desde agosto del año pasado.

Asimismo, desde el 1.° de enero de 2026 ha habido alrededor de 650 incendios forestales en todo el estado, lo que consumió 21,000 acres. En los próximos días, existe un riesgo extremo de incendios en el sur de los Everglades y un riesgo “muy alto” en las áreas del interior del sur de Florida.

Ante esta situación, el gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en todos los 67 condados del estado a través de la Orden Ejecutiva 26-33. Entre las prohibiciones vigentes están las fogatas, quema de basura y pozos de fuego.

DeSantis anunció el estado de emergencia en el estado tras la sequía en la mayoría de los condados X/@GobernadorRonDeSantis

“Hoy firmé la Orden Ejecutiva 26-33 en respuesta al fenómeno meteorológico invernal de la semana pasada y a la persistente sequía en todo el estado”, dijo el gobernador en su cuenta de X el pasado 10 de febrero.

Qué se sabe de la tormenta que llega a California

En California, por su parte, se emitió una alerta por una tormenta “significativa y peligrosa” que afecta al sur del estado desde este 15 de febrero hasta comienzos de la semana siguiente.

Se pronostican entre 3 y 5 pulgadas de lluvia, con tasas de precipitación que podrían alcanzar hasta 2 pulgadas por hora en algunas zonas Jeff Chiu - AP

Se pronostican entre tres y cinco pulgadas de lluvia, con tasas de precipitación que podrían alcanzar hasta dos pulgadas por hora en algunas zonas. Asimismo, existe un riesgo inusual de tornados y ráfagas de viento dañinas, de acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

Debido a esto, se ha establecido un riesgo de inundación de nivel 2 sobre 4 que se extiende desde Los Ángeles hasta Monterey, con la posibilidad de que la amenaza llegue hasta San Diego el martes 18 de febrero.

El sur de California se mantiene bajo alerta por una gran tormenta de gran magnitud y Florida se enfrenta a su mayor sequía en los últimos 25 años AFP

“La tormenta se acercará de manera lenta al área esta noche, con la mayoría de las dinámicas serias manteniéndose al oeste. “Solo habrá una probabilidad (30-40 por ciento) de lluvia en los condados de San Luis Obispo hasta las 22 hs”, aseveró una parte del informe de la agencia.

Además, el NWS pone especial énfasis en la vigilancia de las áreas con cicatrices de incendios forestales recientes, ya que son vulnerables a deslaves e inundaciones repentinas.