La tormenta que llega a California y que mantiene acumulaciones de nieve en las montañas: todas las alertas hoy

El territorio estadounidense atravesará una semana meteorológicamente muy activa. Mientras el oeste recibirá la embestida de tormentas cargadas de humedad del Pacífico, el centro y el este alternarán entre temperaturas inusualmente templadas, nieve, hielo y lluvias. El contraste de masas de aire configurará un panorama complejo que, según los organismos oficiales y servicios especializados, evolucionará durante los próximos días.

Costa oeste: lluvias intensas, nieve de montaña y riesgo de inundaciones

De acuerdo con el pronóstico a corto plazo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un profundo sistema atmosférico permanece estacionado sobre el oeste. La circulación impulsará humedad oceánica hacia California, el noroeste del Pacífico y el interior montañoso, lo que generará precipitaciones persistentes.

Un sistema estacionario en el Pacífico impulsará bandas de humedad subtropical hacia la costa central y sur de California, con acumulaciones previstas de hasta 5 pulgadas (12,7 cm) en zonas elevadas del sur del estado NWS

La costa central y sur de California afrontará un escenario particularmente delicado por el impacto de un río atmosférico. Las lluvias más intensas disminuyeron momentáneamente durante el lunes, pero nuevas bandas de precipitación volverán a desarrollarse durante el martes:

Entre una y dos pulgadas (2,5 y 5,1 centímetros) en zonas bajas de California central y sur

Entre dos y cuatro pulgadas (5,1 y 10,2 centímetros) en áreas elevadas

Hasta tres a cinco pulgadas (7,6 y 12,7 centímetros) posibles localmente en el sur del estado

Tasas de lluvia cercanas a 0,5 pulgadas (1,3 centímetros) por hora en algunos sectores

El NWS advirtió que la combinación de suelos saturados y cicatrices de incendios aumenta la probabilidad de crecidas repentinas y deslizamientos. Por su parte, FOX Weather incluso calificó al fenómeno como una tormenta “muy significativa y peligrosa”, con potencial de inundaciones urbanas, especialmente alrededor de Los Ángeles.

Sierra Nevada, Cascadas y Montañas Rocosas: fuerte nevada en altura

El mismo sistema generará abundante nieve en cordilleras del oeste. Las advertencias invernales permanecen vigentes en múltiples estados. Se esperan más de 12 pulgadas (30,5 centímetros) en cumbres altas de Sierra Nevada y la cordillera de las Cascadas

Las precipitaciones sólidas también afectarán al noroeste del Pacífico y al interior montañoso, lo que mantendrá condiciones peligrosas para el transporte.

Planicies y Medio Oeste: transición a nieve, hielo y tormentas

A medida que el frente frío avance hacia el este, el patrón cambiará radicalmente. Durante la tarde y noche del martes se espera el desarrollo de lluvias y nevadas desde las Grandes Llanuras hasta el Medio Oeste.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) anticipa tormentas eléctricas aisladas con potencial de granizo pequeño en California y el Alto Medio Oeste SPC

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) señaló que habrá tormentas eléctricas dispersas, aunque el potencial severo es bajo. No obstante, la inestabilidad podría producir granizo pequeño en California y algunos truenos aislados en el valle medio del Missouri y el Alto Medio Oeste.

Según AccuWeather, la franja más fría del sistema dejará acumulaciones importantes en la zona norte:

Entre seis y 12 pulgadas (15,2 y 30,5 centímetros) desde el norte de Dakota del Norte hasta el norte de Minnesota

Entre tres y seis pulgadas (7,6 y 15,2 centímetros) desde Michigan norte hasta Nueva York norte y Nueva Inglaterra

En el borde sur de la nieve aparecerán sectores de lluvia helada y aguanieve desde la frontera de las Dakotas hasta Michigan y Nueva Inglaterra entre la noche del martes y el miércoles.

Este y noreste: lluvias y temperaturas elevadas

El sistema de baja presión continuará desplazándose y alcanzará el noreste entre miércoles y jueves. Allí provocará precipitaciones líquidas en áreas bajas y nieve en elevaciones altas.

Gran parte del centro y este de EE. UU. experimentará temperaturas primaverales de entre 15 y 30°F por encima de lo normal, una desviación térmica extrema para el mes de febrero NWS

El NWS destacó un elemento llamativo: gran parte del centro y el este del país norteamericano registrará valores térmicos muy por encima de lo habitual para febrero: entre 15 y 30 grados Fahrenheit por encima de lo normal hasta el miércoles.

Este ascenso favorecerá el deshielo progresivo y, según AccuWeather, incrementará el riesgo de atascos de hielo en ríos y posibles inundaciones aguas arriba.