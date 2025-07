Triunfo migrante en Los Ángeles: Karen Bass celebró una victoria contra el ICE en los tribunales

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, consolidó en los últimos días una postura firme de respaldo a los trabajadores inmigrantes. En este contexto, festejó una victoria clave en los tribunales frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) impulsadas por Donald Trump.

“Hoy ganamos en los tribunales”: el freno judicial a las redadas de Trump

La jueza Maame E. Frimpong, de una corte federal de California, ordenó la suspensión de las detenciones indiscriminadas de inmigrantes que se realizaban en Los Ángeles. La medida representó un duro revés para la administración Trump, que intensificó su ofensiva migratoria con operativos que, según la denuncia de organizaciones civiles, se basaron en el color de piel, el idioma hablado y la ubicación geográfica para arrestar a personas, muchas de las cuales no contaban con antecedentes penales.

Karen Bass celebró el fallo contra la administración Trump

En específico, Frimpong prohibió el uso de “patrullas itinerantes” sin justificación razonable y ordenó garantizar a los detenidos el derecho a consultar con un abogado. La decisión, aunque tiene una vigencia de solo diez días, podría allanar el camino hacia una orden judicial a largo plazo e incluso permanente. Entre los firmantes de la demanda figuran la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California y la organización Public Counsel.

En su dictamen de 52 páginas, citado por The New York Times, la jueza escribió: “Los individuos con piel marrón son abordados o detenidos por agentes federales no identificados, de forma repentina y con despliegue de fuerza, y obligados a responder quiénes son y de dónde vienen”. Esta caracterización coincidió con numerosos videos tomados por testigos que circularon en redes sociales y que documentaron detenciones en lavaderos de autos, obras en construcción y panaderías.

Karen Bass celebró la decisión judicial con una firme declaración: “Hoy, la corte falló a favor de la Constitución de los Estados Unidos. Esto es una victoria para Los Ángeles y para todas las ciudades del país”. En un video difundido en sus redes sociales, agregó: “Espero que esta decisión le devuelva algo de paz a nuestra gente. Tal vez ahora puedan salir de sus casas, regresar al trabajo y no vivir con tanto miedo”.

Miedo a las redadas del ICE en Los Ángeles: cómo afectaron a los trabajadores migrantes

El aumento de los arrestos tuvo un efecto inmediato y tangible en la vida económica y social de Los Ángeles, especialmente en comunidades donde los inmigrantes representan la columna vertebral de la fuerza laboral. Uno de los sectores más golpeados resultó el de la reconstrucción, tras los incendios que en enero arrasaron más de 16.000 viviendas en zonas como Pasadena, Altadena y Pacific Palisades.

Las redadas paralizaron cuadrillas migrantes que reconstruían 16.000 viviendas destruidas por incendios en Pasadena y Pacific Palisades, con ausencias laborales que según Bass "frenan la recuperación de uno de los peores desastres naturales estatales" x.com/MayorOfLA

En estos barrios, cuadrillas de trabajadores inmigrantes limpiaron escombros, descontaminaron hogares y comenzaron la reconstrucción. Sin embargo, muchos dejaron de asistir a sus puestos ante el temor de ser detenidos.

José Madera, director del Pasadena Community Job Center, explicó el dilema que enfrentan en una entrevista con The New York Times: “Están viviendo con miedo. No saben qué puede pasar si van a trabajar. ¿Van a regresar a casa?”.

Estos trabajadores, muchos de ellos entrenados para tareas de limpieza postincendios, desempeñan un rol vital en el proceso de recuperación de la ciudad. Su ausencia no solo frenó los avances, sino que también agravó la crisis de vivienda en una de las regiones más afectadas del estado.

En un comunicado, la alcaldesa Bass advirtió sobre este impacto: “Los operativos migratorios afectan cada sector de nuestra economía local. Con tantas casas en construcción, lo último que necesitamos es que los trabajadores tengan miedo de salir a trabajar mientras intentamos reconstruir luego de uno de los peores desastres naturales de la historia del estado”.

Bass denunció que las redadas arrestaban "civiles inocentes", desmintiendo el discurso oficial sobre perseguir "criminales violentos" x.com/MayorOfLA

La postura inquebrantable de Karen Bass ante Donald Trump

La alcaldesa de Los Ángeles mantuvo desde el inicio del conflicto una oposición firme a las políticas de Donald Trump, al que acusó de manipular la narrativa de la seguridad pública para justificar persecuciones masivas sin base legal.

En sus redes sociales, la alcaldesa escribió: “Recuerden: la administración Trump intentó convencernos de que iban tras criminales violentos, miembros de pandillas y narcotraficantes. En realidad, están arrestando a civiles inocentes sin ninguna justificación. Punto final”.

A pesar de reconocer que el fallo judicial podría ser apelado por el gobierno, Bass prometió continuar su lucha: “Hoy ganamos y debemos seguir con la pelea”.