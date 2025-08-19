Un negocio de tamales en Los Ángeles utilizó la IA para un anuncio y se hizo viral: “Lo hice en 10 minutos”

La inteligencia artificial suele ser una buena herramienta en los negocios familiares para abaratar costos en publicidad, pero pocas veces tienen el éxito que tuvo el local de comida latina The Original Tamale. Ubicada en Los Ángeles, California, la tamalería utilizó el ChatGPT para crear un video de menos de 50 segundos y se volvió viral en Instagram. “Lo hice en 10 minutos, publiqué y explotó“, aseguró el creador.

Crearon una publicidad con ChatGPT y se hicieron virales

Lo que comenzó como un meme en internet se transformó en una estrategia publicitaria explosiva. Bajo la pregunta “¿cuál es el mejor lugar para aterrizar si te caés de un avión?”, The Original Tamale Company lanzó un anuncio de 46 segundos en redes sociales que se volvió viral. En tan solo tres semanas acumuló más de 22 millones de reproducciones y actualmente supera los 1,2 millones de ‘me gusta’.

Una tamalería de Los Ángeles creó una publicidad con ayuda de ChatGPT y se hizo viral

“Si accidentalmente te caes de un avión, la mayoría de las personas piensa que deberías intentar aterrizar en el agua, pero esa es la peor opción”, dice el narrador del video, que fue publicado en julio por esta tamalería de raíces latinas.

Y señala: “Es mejor elegir otro lugar si es posible. Por ejemplo, el Original Tamale Company con más de 11 sabores diferentes y tamales galardonados". “La comida es tan caliente y satisfactoria que es básicamente amortiguación comestible”, apunta el anuncio al tiempo que muestra imágenes de sus tamales y otros platos del menú.

El creativo de esta publicidad fue Christian Ortega, sobrino del dueño de la tamalería y quien supervisa el marketing del negocio familiar. “Lo hice en 10 minutos, lo publiqué y explotó“, aseguró en declaraciones Business Insider.

Y remarcó que el contenido que se viralizó fue creado con ayuda de ChatGPT: “Ganamos muchísimos seguidores solo con ese video”.

El uso creativo de un meme para hacer una publicidad

Ortega explicó que siempre ha sido creativo y le gusta hacer este tipo de piezas para el local familiar. “Es muy divertido, especialmente trabajar con la familia”, expresó sobre su trabajo.

Y señaló que, además de publicar contenido original, suele utilizar memes o aprovechar tendencias virales de las redes sociales que van con la identidad de la tamalería californiana, como ocurrió con el video que publicó en julio. “Si veo una idea que sé que realmente hace clic con la compañía o con el público, hago algo tan pronto como sea posible y lo publico”, manifestó.

La tamalería ganó muchos clientes con el video viral Facebook: The Original Tamale Co.

El creativo utilizó el ChatGPT para narrar el video y crear el guion. Sin embargo, indicó que suele buscar un equilibrio entre el uso de la inteligencia artificial y sus propias habilidades.

“Entiendo que la gente dice ‘la IA está chupando todo su procesamiento creativo,’ pero no veo la IA como algo malo. Lo veo como una herramienta, y definitivamente ayuda a acelerar el proceso”, afirmó.

El video atrajo nuevos clientes al local de comida latina de Los Ángeles

The Original Tamale Company funciona hace casi tres décadas y se encuentra en Pacoima, un barrio de la ciudad de Los Ángeles, ubicado al norte del valle de San Fernando. Sus dueños son migrantes de Guadalajara, México, según señala su página web.

Si bien cuenta con una larga trayectoria, el local logró recibir un aumento de ventas y clientes gracias al viral. “Hemos tenido clientes que vienen, hablan sobre el video y dicen que es la única razón por la que vinieron porque les hizo reír”, aseguró Ortega.

La tamalería ganó muchos nuevos clientes que se acercaron al local porque el video los hizo reír Facebook: The Original Tamale Co.

Además, explicó que tras viralizarse muchos usuarios buscaron el local y vieron reseñas positivas de este. “Vieron las críticas, ¡y mucha gente se deleitó con los tamales!”, destacó.