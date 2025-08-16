Malas noticias para los residentes de Miami: el famoso restaurante de una chef venezolana que cierra sus puertas

Tras seis años de sabores, música y cultura latina, uno de los restaurantes de comida latinoamericana más reconocidos de Miami, cerró sus puertas. Se trata de Chica, el icónico local dirigido por la prestigiosa chef venezolana Lorena García, que se había convertido en un punto de encuentro obligado para quienes buscaban una experiencia culinaria vibrante y sofisticada en el corazón de Florida.

Miami: el famoso restaurante Chica cerró sus puertas

El cierre fue confirmado en OpenTable donde el equipo del negocio en Miami, ubicado en 5556 NE 4th Ct, se despidió de sus comensales. “Con sincera gratitud y gran pesar, les compartimos la noticia de que, después de seis años increíbles, Chica Miami ha cerrado oficialmente sus puertas”.

Chica Miami confirmó su cierre en julio, pero todavía sus platos se pueden disfrutar en Las Vegas

“Estamos profundamente agradecidos por el apoyo, la alegría y los recuerdos que nos han ayudado a crear a lo largo de los años”.

El sitio web de la cadena indica que la sucursal está cerrada por renovaciones, no hay una fecha de reapertura y todo indica que el cierre es definitivo. Incluso, el restaurante fue eliminado de la cuenta de Instagram de la marca.

Ahora Chica Miami se suma a otros locales que también cerraron sus puertas en Florida, como Tablé de Bachour, Sushi Maki, el galardonado EntreNos y muchos otros, según informó Eater.

La historia del icónico restaurante de comida latina

Descrito como una celebración de cultura y sabor, Chica, en Miami, abrió sus puertas en 2019, en reemplazo del antiguo espacio Soyka dirigido por Lorena García. La famosa chef se había asociado con el grupo de restaurantes 50 Eggs para abrir el primer local en Las Vegas, Nevada, en 2017.

El menú de Chica fue creado por García, quien le explicó al momento de su inauguración a Miami Herald que el restaurante era “una celebración de la comida que se encuentra en Miami”.

La famosa chef Lorena García abrió Chica Miami en 2019

El local reunía muchos de los sabores con los que se había encontrado a lo largo de su vida, como las comidas de su infancia en Venezuela, su programa de cocina argentina, las recetas de la familia peruana de su esposo, además de sus viajes por México y otras partes de América Latina.

Entre sus platos más populares se encontraban las arepas caseras de piloncillo asado negro con costilla corta estofada y el sea bass a la plancha. Además de destacarse por sus platos latinos, el lugar contaba con una variada carta de vinos y coctelería. Y durante los fines de semana se realizaban los Chica Nights para que sus clientes disfrutaran también de la música.

El ambiente, pensado por Rockwell Group, estaba especialmente diseñado para transmitir esa esencia latinoamericana. Su interior estaba adornado con azulejos de cemento mexicanos hechos a mano y muebles refinados. Lograba generar una atmósfera elegante, pero colorida y vibrante.

Así, Chica supo convertirse en un lugar popular elegido principalmente para disfrutar de brunches, cenas en grupo y eventos especiales. Incluso, el año pasado el local había ganado OpenTable Diner’s Choice award.

Chica todavía funciona en Las Vegas

En el comunicado, el equipo de Chica recordó que todavía está abierta su sucursal en Las Vegas, ubicada en 3355 S Las Vegas Blvd, Suite 106.

La sucursal de Chica en Las Vegas continúa abierta para quienes quieran disfrutar de sus platos

“Es difícil despedirnos de nuestra casa en Miami, el espíritu de Chica sigue vivo en Las Vegas, y sería un honor para nosotros darles la bienvenida allí y seguir compartiendo nuestros vibrantes sabores y hospitalidad con ustedes", apuntó el espacio gastronómico.