Una nueva encuesta revela quién es el favorito para sustituir a Gavin Newsom en California

Una nueva encuesta realizada por la Universidad de California (UC) en Irvine dejó en evidencia un cambio importante en el escenario político del estado más poblado de Estados Unidos. Mientras el actual gobernador Gavin Newsom recuperó popularidad tras enfrentarse públicamente a Donald Trump, la figura de Kamala Harris emerge como la principal opción para sucederlo en 2026. Sin embargo, la exvicepresidenta aún confirmó su candidatura y muchos votantes siguen indecisos o insatisfechos con las alternativas actuales.

El repunte de Newsom tras su choque con Trump

La imagen pública del gobernador Gavin Newsom cambió drásticamente en las últimas semanas, luego de su enfrentamiento directo con el presidente Donald Trump. Según datos relevados por el equipo de investigación de la Facultad de Ecología Social de UC Irvine, el respaldo al mandatario local experimentó una notable mejora a partir de esa disputa por la intervención federal en las protestas en Los Ángeles.

La encuesta de UC Irvine revela que Gavin Newsom duplicó su aprobación (de 36% a 56%) tras su enfrentamiento público con Trump Archivo

En la primera medición, realizada a comienzos de junio, apenas el 36% de los votantes dijo aprobar su desempeño al frente del Ejecutivo estatal. Pero luego de que el mandatario confrontara públicamente a Trump, el 56% de los encuestados dijo tener una opinión favorable del gobernador. Aunque las preguntas utilizadas para evaluar el respaldo no fueron idénticas, los investigadores señalaron que el aumento de apoyo estuvo claramente vinculado al conflicto político.

Por el contrario, la imagen del presidente apenas mostró variación: su índice de aprobación en California pasó del 33% al 34%, lo que demuestra que el repudio hacia su figura se mantuvo estable en este territorio predominantemente demócrata.

Kamala Harris lidera, pero no convence a todos

La figura de Kamala Harris aparece como la preferida de los californianos para convertirse en la próxima gobernadora, aunque su ventaja dista de ser cómoda. El sondeo, realizado antes de que se confirmara su eventual participación en la contienda de 2026, reveló que el 41% de los encuestados la elegiría si se presentara a la elección.

Kamala Harris lidera las preferencias para gobernadora con 41% de apoyo, pero enfrenta escepticismo: 29% votaría por un republicano no identificado

No obstante, ante un eventual enfrentamiento con un candidato republicano no identificado, el 29% manifestó que apoyaría a ese rival, mientras que el 16% dijo no estar seguro de a quién votaría y un 14% directamente señaló que no piensa participar en los comicios.

Mientras la exvicepresidenta estableció como plazo el final del verano para definir su decisión, intensificó el contacto con su base de seguidores en California. Aun así, el entusiasmo generalizado parece estar lejos de consolidarse. Varios líderes demócratas ya manifestaron que competirán incluso si Harris decide entrar en la carrera, lo que augura una primaria competitiva.

Desde la vereda opuesta, la presidenta del Partido Republicano en California, Corrin Rankin, afirmó que los votantes están listos para un giro. “Tras años de mala administración, los californianos quieren un cambio real. Los republicanos están preparados para ofrecer soluciones concretas”, aseguró, según lo citado por ABC.

La crisis de vivienda emerge como principal preocupación para el 33% de californianos, al duplicar al segundo tema (salud con 13%) Foto: Freepik

El mayor problema para los californianos: la falta de vivienda

Además del juego político, el estudio de UC Irvine mostró una fuerte preocupación ciudadana respecto al acceso a la vivienda. Un 33% de los votantes identificó a la crisis habitacional como el problema más urgente que las autoridades estatales deben resolver. Este porcentaje duplicó al del segundo tema más mencionado: la salud, con el 13%. Más atrás quedaron la seguridad pública y el estado de las rutas y puentes.

Frente a esta inquietud, el gobierno estatal y los legisladores aprobaron recientemente una serie de medidas para acelerar la construcción de viviendas. Entre ellas, se destacó la eliminación de revisiones ambientales obligatorias para numerosos proyectos residenciales en zonas urbanas, lo que permitiría aumentar la oferta con mayor rapidez.