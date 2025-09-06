Viajó a Los Ángeles, robaron su equipaje y halló al ladrón con su Apple Airtag: “Lo vi con mi ropa puesta”

Daniel Scott aterrizó en Los Ángeles y fue a retirar su maleta. Como no la encontró, revisó el AirTag que había colocado dentro y descubrió que ya no estaba en el aeropuerto. “Comencé a correr”, contó el hombre que, gracias al dispositivo, rastreó la valija hasta un edificio abandonado. Tras llamar a la Policía, pudo recuperar casi todo su equipaje, ya que uno de los sospechosos del robo se había vestido con sus prendas. “Vi al tipo con mi ropa”, afirmó.

Perdió su maleta en Los Ángeles y la rastreó con un AirTag

Scott explicó que todo pasó cuando viajó desde Salt Lake City hacia Los Ángeles. Al llegar al aeropuerto, se dirigió al área de valijas con la expectativa de recoger la suya y volver rápido a su casa. Sin embargo, al pasar de un carrusel a otro, notó que su maleta no aparecía.

Scott descubrió que su valija no estaba en la cinta de equipajes del aeropuerto de Los Angeles AFP

Al revisar su celular y activar la función de rastreo del AirTag -el dispositivo de Apple- que había colocado dentro del equipaje, observó algo inusual.

El dispositivo mostraba que la maleta estaba fuera de la terminal aérea y que se movía hacia el estacionamiento. “Inmediatamente, comencé a correr”, dijo. Cuando llegó allí, vio que su valija se alejaba cada vez más. “Continuaba moviéndose y había llegado al otro lado de la calle”, le relató a NBC. Fue entonces cuando tomó consciencia de lo que ocurría: alguien le había robado sus pertenencias.

El AirTag reveló que la maleta robada estaba en un edificio abandonado cerca del aeropuerto de Los Ángeles

El rastreo del AirTag marcó que la valija se encontraba a unos 800 metros de distancia del aeropuerto, en un edificio abandonado cercano a Sepulveda Boulevard y 98th Street. Scott explicó que, al ver la ubicación en su teléfono, confirmó que su equipaje estaba dentro de ese lugar. Ante la situación, se comunicó con la Policía de Los Ángeles.

Los agentes acudieron al lugar y usaron linternas para observar el interior del edificio. Scott recordó la escena con detalle. En ese momento, los oficiales iluminaron a varios sospechosos y el pasajero descubrió que ya habían abierto su valija. “Vi al tipo con mi ropa puesta: los zapatos puestos, la camisa puesta, los pantalones puestos”, describió.

Así encontraron la maleta robada: destruida y con la ropa tirada

Al entrar en el edificio con la policía, Scott halló su maleta. La habían cortado y sus prendas se encontraban esparcidas en distintas habitaciones. Pese a ello, pudo recuperar gran parte de lo que había perdido. “Estaba feliz de recuperar el 90% de mi ropa”, explicó.

Más allá del daño sufrido, destacó que sin el AirTag no habría tenido la posibilidad de encontrar sus cosas. “Simplemente, me dio la oportunidad de encontrar mi equipaje y recuperarlo”, señaló. Por ello, recomendó a otros viajeros que usen esta herramienta para evitar problemas como el suyo.

El AirTag, dispositivo de localización de Apple, ayudó a una Scott a encontrar su equipaje robado Unplash / Onur Binay

AirTag de Apple: cómo funciona el dispositivo que ayudó a recuperar la maleta

El AirTag es un pequeño dispositivo de Apple, redondo y personalizable. Funcionan en la red del servicio Find My -encriptada de extremo a extremo-, con la que los usuarios de la marca de la manzanita pueden localizar los iPhone, iPad y otros productos compatibles que hayan perdido (o como en este caso, que hayan sido robados).

Estos dispositivos incluyen un chip que permite realizar una búsqueda de precisión en los iPhone y, de esta forma, obtener la ubicación precisa donde se encuentra el AirTag. Cabe aclarar que cuando quedan fuera del alcance del teléfono, cualquier otro iPhone actúa como un sensor para encontrarlo.