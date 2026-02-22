Con 22 millas de costa: las playas de Los Ángeles que podrían convertirse en parque nacional en EE.UU.

Las playas de Los Ángeles, California, forman parte de la cultura local y pronto podrían recibir un nombramiento especial por parte del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. En caso de concretarse este proyecto, recibirían atención especial y se buscarían formas de protegerlas.

Playas de Los Ángeles que podrían ser parque nacional

La semana pasada, el Servicio de Parques Nacionales lanzó el Estudio de Recursos Especiales de la Zona Costera de Los Ángeles para evaluar el nombramiento de esta región como posible parque nacional.

Algunas playas del condado de Los Ángeles son evaluadas para posiblemente convertirse en territorio de un nuevo parque nacional (Pexels/Guillaume Hankenne)

Son 22 millas en la costa del condado las que son consideradas en este estudio preliminar. Las playas contempladas inician en Will Rogers State Beach, con todo el trayecto del sur hasta Torrance Beach y la costa de San Pedro, de acuerdo con Secret Los Ángeles.

También se abarca Ballona Creek y Baldwin Hills, que cuentan con lugares para senderismo. Solo se exenta el borde de la península de Palos Verdes debido a que esta zona presenta hundimientos.

El nombramiento de estas playas de Los Ángeles como parte del Servicio Nacional de Parques de Norteamérica permitirá que se encuentren formas alternativas de protegerlas.

Para que se concrete el proyecto, se deberá aprobar una ley ante el Congreso o tendría que existir una proclamación presidencial; mientras tanto, se evalúa la viabilidad de la zona, así como su importancia para EE.UU.

Cómo son las playas que podrían ser parque nacional de EE.UU.

Will Rogers State Beach es una playa estatal espaciosa ubicada a lo largo de la pintoresca Pacific Coast Highway en el vecindario de Pacific Palisades, de acuerdo con Klook.

Will Rogers State Beach recibiría atención y cuidados especiales al convertirse en parque nacional (Beaches and Harbors)

Se trata de un destino perfecto para la recreación y relajación, con una extensa playa de arena y vistas magníficas hacia las Montañas de Santa Mónica, Malibu y el océano Pacífico.

Torrance Beach también formaría parte del nombramiento y es una playa ubicada en medio de Redondo Beach y Malaga Cove, de acuerdo con Beaches and Harbors.

Tiene arena suave y se extiende en 16 hectáreas; además, se encuentra al pie de acantilados y cuenta con todas las comodidades para llevar a cabo actividades como nadar, pescar, practicar buceo, apnea y surf.

Aunque no es una playa, el arroyo Ballona Creek también formaría parte del nuevo parque nacional de Los Ángeles. Se trata de una cuenca de más de ocho millas que pasa por Culver City y desemboca en la bahía de Santa Mónica, según Culver City.

Cuáles son los beneficios de los parques nacionales en EE.UU.

Estados Unidos cuenta con más de seis decenas de parques nacionales que muestran los complejos ecosistemas que hay en el país.

Los parques nacionales surgieron gracias a la idea de George Catlin, un pintor que viajó por el Oeste de EE.UU. y, al ver los efectos de la expansión de los humanos, imaginó una política gubernamental que protegiera a la naturaleza.

Estados Unidos cuenta con más de 60 parques nacionales (Pexels/Pixabay)

Posteriormente, en 1872, el presidente Ulysses S. Grant firmó una ley que reservaba más de dos millones de acres de tierra en la región de Yellowstone y más adelante se unieron la isla Mackinac, Sequoia y Yosemite.

En el año 1916 se fundó el Servicio de Parques Nacionales con el objetivo de preservar los objetos naturales, la vida silvestre y la historia de diferentes regiones norteamericanas.