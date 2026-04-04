El DMV explica en qué casos puede rechazar tu licencia de conducir por razones médicas

Dentro de las reglas que tiene el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de las distintas jurisdicciones de Estados Unidos, existen restricciones para conductores con problemas de salud. En el caso de inconvenientes por razones médicas, las autoridades pueden tomar múltiples medidas que incluyen la suspensión o el rechazo de una licencia de conducir.

Hasta la suspensión de la licencia: las medidas que puede tomar el DMV sobre un conductor con problemas de salud

De manera general, no existe un manual específico en el que se indique automáticamente cuáles son los casos dentro del ámbito médico por los que el DMV puede proceder a una suspensión.

El DMV puede rechazar y suspender licencias de conducir por motivos de salud

Todo se enmarca dentro del proceso de revisión médica, según explica el sitio web oficial del DMV de Virginia. Para esto, se destina una área específica, denominada como Servicio de Revisión Médica (MRS, por sus siglas en inglés).

Esta unidad se encarga de revisar y procesar casos en los que una “afección médica o visual pueda afectar la capacidad para conducir, incluso temporalmente".

Aunque la autoridad de cada estado maneja sus reglas de manera autónoma de acuerdo a las leyes de la jurisdicción, estas políticas suelen aplicarse de manera similar en todo EE.UU., según The Press-Enterprise.

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Cuáles son las razones de salud por las que el DMV puede comenzar un proceso de revisión médica

Aunque no hay un listado exacto, de manera general el DMV de Virginia enumera las siguientes afecciones como motivos para revisar una licencia o su otorgamiento:

Pérdida de conciencia

Convulsiones

Problemas en la visión

Juicio deteriorado

Limitaciones de funciones motoras

En estos casos, el proceder de la agencia dependerá de si se halló este problema de salud en un conductor con licencia o en un aspirante que tiene el trámite activo y que todavía no fue habilitado formalmente.

Para quienes tengan la licencia de conducir en trámite, lo más probable es que si el DMV encuentra indicios de alguno de estos problemas de salud, la decisión final se incline por un rechazo.

El DMV puede suspender de forma temporal o permanente la licencia de un conductor por razones médicas DMV Oregon

Cómo es el proceso de revisión médica del DMV a conductores con licencia

Por fuera de los casos de quienes tengan la licencia en trámite, la autoridad de vehículos motorizados también explica cómo es el paso a paso de la revisión para los conductores con licencia que presenten problemas de salud.

De manera general, estas son las etapas:

Cuando el DMV recibe la información, el conductor es remitido a un equipo de MRS .

. El usuario recibe formularios de MRS con instrucciones detalladas sobre la condición médica, la medicación o el evento que debe tratar con un médico.

sobre la condición médica, la medicación o el evento que debe tratar con un médico. Tras programar una cita, el conductor debe proporcionar la documentación recibida del DMV e informar al médico sobre la evaluación que le exigen las autoridades.

sobre la evaluación que le exigen las autoridades. Durante el proceso, tanto el usuario como el médico que lo atienda deben completar los documentos pertinentes que envía el DMV al comienzo de la revisión.

que envía el DMV al comienzo de la revisión. Una vez completada la evaluación y los formularios, el conductor debe enviar sus resultados .

. A partir de esta información, el DMV tomará una decisión, que puede incluir una suspensión permanente o temporal, restricciones o la obligación de tomar nuevamente exámenes. Además, también se puede habilitar la licencia con una obligación de revisión médica periódica.