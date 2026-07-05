Camino a la final: a quién podría enfrentar México si gana a Inglaterra los octavos en el Mundial 2026

México afrontará uno de los encuentros más importantes del Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra por un lugar en los cuartos de final. El compromiso se disputará este domingo 5 de julio a las 20.00 hs (hora del Este de EE.UU.), en el Estadio Azteca, escenario que recibirá a más de 80 mil espectadores.

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El duelo entre México e Inglaterra corresponde a la fase de eliminación directa de los octavos de final, por lo que no existe margen de error. El vencedor continuará su participación en el torneo, mientras que el equipo derrotado quedará fuera de la competencia.

México disputará los octavos de final contra Inglaterra este domingo AFP

En caso de que el equipo dirigido por Javier Aguirre supere al combinado europeo, la selección mexicana avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la serie entre Brasil y Noruega, de acuerdo con el cuadro oficial del Mundial 2026.

Ese compromiso marcaría el sexto partido de México dentro del torneo, ya que el nuevo formato de 48 selecciones incorpora una ronda adicional antes de los octavos de final. Por esa razón, la instancia que anteriormente representaba el denominado “quinto partido” ahora corresponde al sexto encuentro para los equipos que llegan a cuartos.

Si logra avanzar nuevamente, el siguiente desafío sería una semifinal con posibles cruces frente a Argentina o Colombia, u otro seleccionado que avance por ese sector de la llave, como Egipto o Suiza. Estas últimas instancias dependerán de los resultados que arroje esa parte de la llave.

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Una eventual clasificación al partido por el campeonato llevaría a México a disputar la final programada en Nueva York/Nueva Jersey, donde se mediría con alguno de los equipos ubicados en el otro sector del cuadro. Entre los principales candidatos de esa llave aparecen selecciones como Francia, España y Estados Unidos, que también buscan avanzar hasta la definición del torneo.

Todo este escenario quedó establecido después de que México asegurara su presencia en los octavos de final tras imponerse 2 a 0 sobre Ecuador en la ronda previa.

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El enfrentamiento representa una nueva oportunidad para la selección mexicana de mantenerse en competencia dentro del Mundial. El Tri llega después de completar una campaña con cuatro triunfos consecutivos.

Durante ese recorrido, México suma ocho goles anotados y mantuvo su arco sin recibir goles. La clasificación a esta fase quedó sellada gracias a la victoria sobre Ecuador con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Por su parte, Inglaterra alcanzó los octavos de final luego de registrar tres victorias y un empate. El conjunto europeo acumula ocho goles convertidos y tres recibidos, con Harry Kane como una de sus principales referencias ofensivas.

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El ganador avanzará directamente a los cuartos de final para enfrentar al vencedor del cruce entre Brasil y Noruega.

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La ronda de cuartos de final comenzará el jueves 9 de julio y concluirá el sábado 11 de julio, con cuatro partidos distribuidos en tres jornadas: