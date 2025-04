“Canadá no está en venta”: Michael Bublé se sumó a la contienda contra Donald Trump por la guerra de aranceles

La política se coló en la gala de los premios Juno de Canadá, que se convirtió en una suerte de acto de defensa nacional en medio de la tensión con Estados Unidos por la guerra de aranceles comerciales. Desde el escenario, Michael Bublé le envió un mensaje a Donald Trump, quien había insinuado la posibilidad de anexar a la nación vecina como su estado número 51. “No estamos en venta”, afirmó el cantante.

El discurso de Michael Bublé y su defensa de Canadá

Bublé utilizó la ceremonia de los premios Juno —que distingue a los artistas y producciones musicales de Canadá— para reivindicar la identidad canadiense y el orgullo nacional: “Amigos, somos únicos. Somos hermosos, somos la nación más grandiosa de la Tierra. Y no estamos a la venta”.

El discurso de Bublé dirigido a Trump

El cantante, que fue el encargado de conducir la gala, habló ante el público en Vancouver para ensalzar a sus compatriotas, en un contexto de creciente nacionalismo tras la tensión surgida entre los gobiernos de Canadá y Estados Unidos por los aranceles comerciales impuestos por Trump y replicados por Canadá.

“Amamos este país y, cuando amas algo, te presentas por ello y siempre lo haremos (...) porque somos formidables, porque no tenemos miedo, porque no solo reconocemos nuestras diferencias, sino que las aceptamos. Porque no solo nos hacen más fuertes, sino que nos hacen mucho más interesantes”, agregó en otro tramo de su discurso, según señaló The Hollywood Reporter.

Bublé no fue el único en manifestar su opinión sobre el tema. Otros artistas se expresaron en defensa de Canadá y apoyaron los dichos del cantante durante la entrega de premios. Anne Murray, quien recibió una distinción por su trayectoria, vistió una camiseta roja de la selección canadiense de hockey y destacó: “Canadá fue mi refugio seguro, mi manta de seguridad, mi luz al final del túnel, y todavía lo es”.

Ciudadanos canadienses despliegan su bandera frete a la Casa Blanca para mostrar su apoyo a su país, mientras otra persona usa una máscara del presidente Donald Trump Ben Curtis - AP

Josh Ross, ganador del premio al álbum de música country del año, afirmó: “Estoy orgulloso de ser canadiense, y creo que es hora de que volvamos a nuestras raíces canadienses y recordemos que los amigos son mejores que los enemigos”.

Guerra de aranceles entre EE.UU. y Canadá: un conflicto abierto

El discurso de Bublé tuvo lugar en un contexto de crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá. Poco después de asumir, Trump anunció la imposición de un arancel del 25% sobre productos importados desde el país vecino, que generó un fuerte rechazo en la industria canadiense.

El gobierno de ese país respondió con medidas de represalia contra bienes estadounidenses. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, justificó la medida al señalar que “el aumento de aranceles es un ataque directo a nuestra economía”.

Un cartel de "Compra Canadiense" visto en la entrada de un supermercado, en Vancouver Liang Sen - XinHua

Sin embargo, la disputa comercial no es el único tema que crispa los ánimos entre ambos países. El mandatario estadounidense generó una fuerte controversia al referirse a la frontera entre EE.UU. y Canadá como una “línea artificial que se trazó en la arena o en el hielo” sobre “la masa de tierra más hermosa del mundo” que “simplemente se cortó por alguna razón”, consignó Fox News.

Esos dichos fueron interpretados como un intento de menospreciar la soberanía nacional de Canadá, sumado a las declaraciones previas de Trump sobre su intención de que el país vecino sea el estado 51 de EE.UU. “Creo que Canadá estaría mucho mejor siendo el estado número 51, porque perdemos US$200 mil millones al año con Canadá. Y no voy a permitir que eso suceda”, había declarado en febrero.