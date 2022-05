Cancelaron Legacies, el spin-off de Vampire Diaries: qué otras producciones se dieron de baja

En la primera década de los 2000, el tema de los vampiros se volvió una sensación y cobraron relevancia historias como la que retrataba toda la saga de Twilight. Las series no se quedaron atrás y The Vampire Diaries se hizo un lugar en el gusto de la audiencia que la siguió durante años. Estos fanáticos estaban muy felices cuando The CW anunció el spin-off, Legacies, pero ahora recibieron un duro golpe, pues la cadena estadounidense decidió no seguir con la producción.

Legacies estrenó su cuarta temporada a mediados de octubre del año pasado. Sin embargo, los tres últimos episodios no se emitieron y estaban programados para salir a finales de mayo de este 2022, luego se pospusieron para el 16 de junio y, después de este estreno, ya no habrá más, pues el jueves llegó la noticia: la historia de Hope Mikaelson (Danielle Rose Rusell) será cancelada.

Este spin-off de la exitosa serie The Vampire Diaries se estrenó en 2018 y narra la historia de Hope, hija de Klaus Mikaelson, personaje principal de la serie The Originals . Toda la trama se desarrolla en la escuela Salvatore y sus personajes tenían que tomar decisiones para saber si estarían en el lado de los malos o los buenos.

La cancelación, aunque decepcionó a muchos, no fue una sorpresa, pues llegó a su final con un promedio de 760.000 espectadores totales, lo que es menor a lo que alcanzaron cuando emitieron su tercera temporada. Los últimos tres episodios habrían sido pospuestos porque se cree que el elenco estaría ideando una manera de darle un final. Esta es la tercera serie de la franquicia del Diario de los Vampiros.

The CW sacó las tijeras esta semana y decidió decirle adiós a varias producciones, algunos sitios especializados apuntan a que se concretaría una posible venta del canal. Además de Legacies, canceló Dinastía, luego de cinco temporadas; Embrujadas; Roswell, New México; In the Dark y Naomi. Con días de antelación, también se había anunciado la cancelación de Legends of Tomorrow y Batwoman.

Por ahora, se quedan con dos precuelas fuertes para la siguiente temporada: The Winchesters, spin-off de Sobrenatural, y Walker Independence, precuela de Walker.

Otras cancelaciones en CBS Y NBC

Esta televisora no es la única que decidió decirle adiós a varias de sus producciones, CBS se unió a esta tendencia y finalizó Good Sam, United Sates of Al y How we Roll tras una sola temporada. Otra de las queridas, con cuatro entregas, es Magnum P.I., que también saldrá del aire.

Por su parte, NBC canceló The Endgame, B positive, Kenan y Mr. Mayor.

La realidad es que la pandemia ha afectado fuertemente a estos canales que están inmersos en reorganizaciones, sobre todo con competidores como las producciones de las principales plataformas de streaming. Sin embargo, en sus decisiones es el género de ficción el principal afectado por el consumo televisivo. Además, las cadenas tienen que presentar ante los anunciantes sus nuevas apuestas de temporada, por lo que se apresuraron con los anuncios de sus cancelaciones, renovaciones y nuevos proyectos que sus televidentes podrán disfrutar en la pantalla chica.