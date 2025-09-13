Canelo Álvarez revela por qué no pudo lograr que su pelea con Crawford se transmita por televisión para los latinos

Las peleas de Canelo Álvarez se transmitieron en televisión abierta en México desde sus primeros combates. Sin embargo, esta vez la plataforma Netflix adquirió los derechos de su enfrentamiento contra Terence Crawford. Ante la confusión que esto generó entre sus seguidores, el propio boxeador explicó lo ocurrido.

La razón por la que la pelea Canelo vs. Crawford no se verá por televisión abierta

Canelo Álvarez ya se encuentra en Las Vegas como parte de la preparación para su próxima pelea contra Terence Crawford, la cual se llevará a cabo en el Allegiant Stadium este sábado 13 de septiembre. En su presentación, el pugilista mexicano no dudó en aclarar por qué será la primera pelea que no será transmitida por televisión abierta para los latinos.

Canelo Álvarez habla sobre la transmisión de su pelea

En reunión con diversos medios de comunicación, el boxeador mexicano explicó que fue un mal manejo en su contrato lo que no permitió que se pudiera ver en televisión abierta para el público latino.

“Fue un mal manejo que hicieron, porque en mi contrato yo siempre procuro tener los derechos de México para que la gente pueda disfrutarla gratis”, comentó.

El boxeador señaló que buscó la manera de poder cambiar esta decisión, pero ya se habían vendido los derechos a la plataforma de streaming Netflix.

Canelo Álvarez enfrentará a Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas (Instagram/@canelo) (Instagram/@canelo)

“Traté todo lo que pude, en mi contrato está redactado donde tengo los derechos de México para que pasen gratis las peleas, pero por alguna razón, una mala comunicación, le vendieron a Netflix global, exclusivamente a ellos”, añadió.

Asimismo, reiteró que fue una mala comunicación entre los promotores, pero espera que no vuelva a suceder con sus futuras peleas.

Cómo ver la pelea de Canelo vs. Crawford desde EE.UU.

El sábado 13 de septiembre se llevará a cabo la pelea estelar entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Terence Crawford. La velada comenzará a las 21 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, y tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

La plataforma de Netflix no implementará el Pago por Evento (PPV, por sus siglas en inglés), por lo que todos los que cuenten con una suscripción a la plataforma podrán ver la pelea estelar, la cual se podría dar cerca de las 23 hs, tiempo del Este de Estados Unidos.

Terence Crawford (izquierda) y Canelo Álvarez (derecha) subirán al ring el próximo 13 de septiembre (Instagram/@tbudcrawford) (Instagram/@tbudcrawford)

El costo de las suscripciones a Netflix cuenta con tres paquetes en EE.UU.:

Estándar con anuncios : con un precio de US$7,99 por mes.

: con un precio de US$7,99 por mes. Estándar : el costo es de US$17,99 por mes, además de poder añadir un miembro extra por US$6,99 con anuncios, o bien de US$8,99 sin anuncios.

: el costo es de US$17,99 por mes, además de poder añadir un miembro extra por US$6,99 con anuncios, o bien de US$8,99 sin anuncios. Premium: el paquete más caro del streaming con un precio de US$24,99 dólares. Este cuenta con la posibilidad de añadir hasta a dos miembros extra por un pago adicional de US$6,99 con anuncios, o de US$8,99 sin anuncios.

Cartelera preliminar de Canelo vs. Crawford

Antes de llegar a la pelea estelar de la noche, se llevarán a cabo seis combates que formarán parte del evento. De acuerdo con TUDUM de Netflix, serán las siguientes: