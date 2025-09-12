Canelo sobre enfrentar a Crawford: “No sé si es mi última gran pelea, pero es única”

A dos días de chocar con el invicto Terence Crawford, el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez dijo el jueves que desconoce si será la última gran pelea de su carrera pero aseguró que será "única".

Álvarez, monarca indiscutido del peso supermediano, y Crawford, que ostentó todos los cinturones del superligero y welter, se medirán el sábado en el Allegiant Stadium de Las Vegas (65.000 asientos) en uno de los combates que más expectación han generado en los últimos años y que será retransmitido en directo por Netflix.

"Uno puede ver qué tan grande es esta pelea. Todo el mundo está involucrado: Netflix, Riyadh Season, y con dos de los mejores boxeadores de esta era", expuso "Canelo" en la última rueda de prensa previa al combate.

Miles de aficionados acudieron a la conferencia celebrada en el T-Mobile Arena de la capital del juego, la inmensa mayoría de ellos para alentar a Álvarez, que vistió camiseta negra sin mangas y gafas de sol.

El ícono del boxeo mexicano recalcó que es una de las "mayores peleas" de su carrera pero evitó considerarla su último gran reto.

"No sé si va a ser la última pelea grande que voy a tener, porque no sabemos qué nos depara el destino", dijo Álvarez. "Hay que disfrutar de esta que tenemos, que es una pelea única en la vida".

- Por triunfo contundente -

Tras casi cuatro años sin ganar por nocaut, Canelo aspira a un triunfo contundente con el que demostrar que sigue al máximo nivel a los 35 años.

"Pondré todos mis elementos y si el nocaut viene, bien, y si no demostraré por qué soy el mejor", afirmó el mexicano, advertido de los riesgos que conlleva medirse a un rival más ligero y veloz.

"Tuvimos que regresar a lo básico, repasar todo lo que sabemos, la rapidez, movimiento de cintura, las piernas. Trabajamos todo para esta pelea porque lo vamos a necesitar", reconoció el púgil de Guadalajara, que quiere darle una alegría a los mexicanos que viven en Estados Unidos.

"Estoy muy orgulloso de mis raíces mexicanas y orgulloso de representar al país, más en momentos más difíciles", afirmó.

"Siempre he dicho que cuando se viene algo difícil es porque viene algo mejor. Hay que tener paciencia y darle para adelante", dijo "Canelo", que pide esperar hasta colgar los guantes para definir su lugar en la historia boxística del país.

"No soy yo quien debe responder" si soy el mejor de la historia de México, afirmó.

“Al final de mi carrera que mis números lo contesten, pero sí me siento muy orgulloso de que ya soy uno de los mejores”.

“Listo para sacudir el mundo”

El sábado “Canelo” volverá a poner en juego sus cuatro cinturones del peso supermedio (76,2 kg), una colección de la que Crawford se quiere apoderar para lograr un nuevo hito en el boxeo.

En caso de triunfo, el púgil de Omaha (Nebraska) se convertirá en el primer boxeador masculino en haber sido campeón indiscutido en tres divisiones.

Para intentarlo, el actual campeón del peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo tuvo que subir de peso desde los 69,8 a los 76,2 kilos.

“No estoy preocupado por nada, hemos hecho el trabajo”, dijo Crawford sobre enfrentar a un rival más potente físicamente.

“Así es como se hacen las leyendas, asumiendo riesgos como estoy haciendo ahora (...) Me siento muy bien. Estoy listo para sacudir el mundo”, aseguró el estadounidense, vencedor de sus 41 combates.

“Durante años hay gente que tenía narrativas de que yo peleaba contra don nadies, de que no vendía, no tenía personalidad (...) Y miren ahora, voy a pelear contra Canelo. ¿Qué van a decir?”, preguntó.

Este será el segundo de los cuatro combates a los que “Canelo” se comprometió a inicios de año con la promotora saudita Riyadh Season.

También será el estreno en el mundo del boxeo de Dana White, el influyente jerarca de la UFC, la mayor competición de artes marciales mixtas.

