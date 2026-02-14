Buenas noticias para Carolina del Norte: ¿por qué se convirtió en el lugar favorito para mudarse en Estados Unidos?

Carolina del Norte se consolida como uno de los principales destinos de migración interna en Estados Unidos, al desplazar a estados tradicionalmente atractivos como Florida y Texas.

Por qué Carolina del Norte es el lugar favorito para mudarse en Estados Unidos

Carolina del Norte sumó 84.000 nuevos residentes en el último año, la cifra más alta del país, impulsada por factores como el costo de vida, las oportunidades laborales y su diversidad geográfica, según informó Telemundo.

Raleigh, Durham y Charlotte son centros económicos claves de Carolina del Norte, que ofrecen buenos ingresos y seguridad a largo plazo (Archivo) iStock

En materia de vivienda, el estado ofrece una buena calidad de vida con precios más accesibles en comparación con Florida, donde el valor de las propiedades y los seguros ha aumentado de forma considerable en los últimos años.

El mercado laboral también se ha convertido en un fuerte atractivo para profesionales jóvenes y familias. Carolina del Norte registra la creación de más de 67.000 empleos anuales, con alta demanda en sectores como tecnología, atención médica, manufactura y agricultura, de acuerdo con DigitalDefynd Education.

Ciudades como Raleigh, Durham y Charlotte funcionan como polos económicos clave, con oportunidades laborales de proyección a largo plazo, mejores salarios y mayor estabilidad. Esto posiciona al estado como una opción sólida para quienes priorizan el crecimiento profesional y la seguridad financiera.

Otro de los aspectos que destaca en el estado es su equilibrio geográfico, con montañas, costas y un clima templado (Archivo)

Otro aspecto destacado es su equilibrio geográfico. Carolina del Norte ofrece una transición natural entre montañas y costas, con un clima menos extremo que el calor intenso del sur profundo o los inviernos severos del noreste.

Durante el invierno, las variaciones de altitud generan climas que van de templados a fríos moderados, una característica valorada por quienes se mudan al estado, según National Geographic.

Aunque Carolina del Norte lidera en volumen de nuevos residentes, Carolina del Sur también muestra un crecimiento significativo. Con un aumento poblacional del 1,5%, el más alto del país, ambas entidades consolidan a “Las Carolinas” como un nuevo eje de atracción en Estados Unidos, según Telemundo.

La migración interna hacia Florida y Texas cayó en 2025, y Carolina del Norte ocupa el primer lugar (Archivo) Freepick

Carolina del Norte superó a Florida y a Texas en cuanto a la migración interna

Carolina del Norte logró desplazar a Florida y Texas de los primeros lugares en migración interna, aunque ambos estados mantienen ventajas competitivas.

Florida continúa siendo atractiva por su beneficio fiscal, ya que no cobra impuesto estatal sobre la renta, una característica que atrae a jubilados e inversionistas, informó Telemundo.

Su clima cálido durante todo el año y el acceso a playas de renombre internacional siguen siendo factores decisivos para quienes buscan un estilo de vida de “verano permanente”, según MIDFLORIDA Credit Union. Además, el estado ofrece impuestos a la propiedad relativamente bajos y costos moderados de servicios públicos.

Por su parte, Texas conserva su fortaleza económica como uno de los mayores generadores de empleo del país, especialmente en energía, tecnología y manufactura. Sus regulaciones más flexibles favorecen el emprendimiento y la inversión, señaló ConsumerAffairs. Además, su amplia extensión territorial permite un desarrollo urbano constante y, históricamente, ofrece viviendas más grandes a precios competitivos.