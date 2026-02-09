Cierre de sistemas en el DMV de Nueva York: la hora límite de este viernes para cambiar de partido político

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) informó que el cambio de afiliación partidaria a través de su sitio web debe completarse antes de las 14 (hora local) del viernes 13 de febrero para que tenga validez en las elecciones primarias de 2026. La advertencia se vincula con un cierre programado de oficinas y sistemas.

El cierre del DMV y las alternativas para actualizar la afiliación

Según explicó el organismo en su portal oficial, el 13 de febrero cerrarán todas las oficinas del DMV. Desde ese momento, se suspenderán los servicios telefónicos y en línea por tareas de actualización. La atención presencial y los servicios digitales se reanudarán el miércoles 18 de febrero.

El DMV no aprueba ni rechaza las solicitudes, sino que las envía a la junta electoral del condado o la ciudad correspondiente Freepick

Por ese cierre, los cambios de afiliación partidaria realizados a través de la plataforma del organismo solo serán válidos para las primarias si se completan antes del horario límite.

Después de esa hora, la actualización solo podrá realizarse a través del Portal de Registro Electoral en Línea de la Junta Electoral hasta el 14 de febrero para que sean válidas en las primarias previstas para el 23 de junio de 2026.

¿Qué debe saber quien use el sistema del DMV para registrarse?

El DMV indicó que su aplicación electrónica permite registrarse para votar o actualizar la información. Para usarla, se necesita:

Una licencia de conducir, permiso o identificación estatal del DMV.

Número de identificación y el número de documento.

Código postal (ZIP) que figura en los registros del DMV.

Los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social.

El organismo aclaró que no aprueba ni rechaza las solicitudes. El DMV transfiere la solicitud a la Junta Electoral del condado o la ciudad correspondiente. Esa entidad revisa, procesa y confirma la inscripción.

Las diferencias entre las elecciones primarias y generales en Nueva York

De acuerdo con información institucional del estado de Nueva York, no es obligatorio afiliarse a un partido político para votar en las elecciones generales. En cambio, sí es un requisito para participar en las elecciones primarias, instancia en la que cada fuerza define a sus candidatos.

Los partidos políticos reconocidos en Nueva York son cuatro: Demócrata, Republicano, Conservador y Familias Trabajadoras. Los candidatos que ganan las primarias compiten luego en las elecciones generales, donde se asignan los cargos públicos.

El sistema electrónico del DMV permite registrarse para votar o actualizar datos personales vinculados al padrón electoral Freepick

El calendario electoral de Nueva York en 2026

El año electoral está marcado por una serie de fechas límite obligatorias, no solo para el cambio de afiliación partidaria, sino también para el registro de votantes, la votación anticipada y la emisión de sufragios tanto en las elecciones primarias como en las generales. Según información publicada por NYC Votes, el calendario completo es:

Fechas de las elecciones primarias

14 de febrero de 2026 : fecha límite para cambiar de partido político y poder votar en las primarias de junio.

: fecha límite para cambiar de partido político y poder votar en las primarias de junio. 8 de junio de 2026 : último día para actualizar el domicilio para las primarias.

: último día para para las primarias. 13 de junio de 2026 : cierre del registro electoral o de la actualización de datos para las primarias. A su vez, es el último día para solicitar el voto por correo para las primarias en línea o por correo postal.

: cierre del o de la actualización de datos para las primarias. A su vez, es el último día para para las primarias en línea o por correo postal. 22 de junio de 2026 : fecha límite para solicitar el voto por correo en persona .

: fecha límite para . 13 al 21 de junio de 2026 : período de votación anticipada para las primarias.

: período de para las primarias. 23 de junio de 2026: día de las elecciones primarias, con centros de votación abiertos de 6 a 21 hs (hora local de Nueva York en Estados Unidos). También vence el plazo para entregar las boletas enviadas por correo.

Después de esa hora, la afiliación partidaria solo podrá actualizarse a través del Portal de Registro Electoral en Línea de la Junta Electoral del Estado de Nueva York, hasta el 14 de febrero Freepick

Fechas clave de las elecciones generales