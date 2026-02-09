Hasta cuándo continúa la ola de frío en Nueva York: ¿empezará a ceder la temperatura esta semana?

La ola de frío que se instaló sobre Nueva York marcará el pulso del invierno con temperaturas extremas, sensaciones térmicas peligrosas y nuevos episodios de nieve en el horizonte. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió que el alivio será lento y que, al menos durante los próximos días, el frío seguirá siendo protagonista.

Ciudad de Nueva York: frío persistente, pero con señales graduales de moderación

La oficina del NWS en Nueva York informó que no hubo cambios significativos en el pronóstico general y ratificó que las condiciones invernales continúan siendo adversas, especialmente durante las primeras horas del lunes.

El avance de un sistema de alta presión desde el oeste y el desplazamiento de la baja presión hacia el océano mantendrán un escenario de aire frío instalado sobre la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) anticipa la llegada de un nuevo frente para este martes, el cual generará nieve ligera y mezclas invernales con acumulaciones modestas en el área metropolitana Heather Khalifa� - FR172147 AP�

De cara a las próximas jornadas, el foco está puesto en un nuevo sistema frontal que atravesará la región a lo largo del martes. Según el organismo, se espera la posibilidad de nieve ligera o una mezcla invernal, con acumulaciones en general modestas.

En cuanto a la evolución térmica, el NWS de Nueva York remarcó que las temperaturas se mantendrán por debajo de lo normal hasta el final de la semana, aunque “no tan frías como el reciente período de frío intenso que comenzó a fines de enero”.

Tras el paso de este frente, el miércoles llegará un nuevo refuerzo de aire frío acompañado de vientos del noroeste con ráfagas que podrían alcanzar las 25 millas por hora (40 km/h).

Albany: temperaturas bajo cero y nieve con impacto regional

Desde la oficina del NWS en Albany, el mensaje fue que las condiciones de frío peligroso aún afectarán a gran parte del este del estado de Nueva York y el oeste de Nueva Inglaterra.

Si bien durante el lunes las temperaturas lograrán moderarse levemente, con máximas que oscilarán entre los 10°F y 20°F (-12°C a -6°C), la noche continuará siendo muy fría. El pronóstico indicó que, tras la puesta del sol, el descenso térmico será rápido, aunque la presencia de nubes medias y altas evitará que se repitan valores tan extremos como los de la madrugada del domingo.

En el este del estado y el oeste de Nueva Inglaterra, las temperaturas máximas para este lunes se moderarán levemente, situándose en un rango de entre 10°F y 20°F (-12°C a -6°C) SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El martes llevará un nuevo foco de atención: un sistema tipo “clipper” avanzará desde la región de los Grandes Lagos y aumentará la probabilidad de nieve, especialmente al norte de la autopista I-90.

De cara a la segunda mitad de la semana, Albany anticipó condiciones más tranquilas, con un sistema de alta presión que dominará la región entre el jueves y el sábado. Sin embargo, también advirtió que hacia el final del próximo fin de semana o el inicio de la semana siguiente podría desarrollarse una tormenta costera, aunque con un alto grado de incertidumbre respecto a su trayectoria y tipo de precipitación.

Buffalo: del frío extremo a un escenario de nieve persistente

En el oeste del estado, la oficina del NWS en Buffalo coincidió en que el frío peligroso continúa siendo el principal rasgo del tiempo, al menos durante la mañana del lunes. Con cielos mayormente despejados, vientos calmos y una capa reciente de nieve, las condiciones serán ideales para que las temperaturas se desplomen.

Entre la noche del martes y el jueves, se desarrollarán episodios de nieve por efecto lago al sur del Ontario CHARLY TRIBALLEAU - AFP

El martes marcará un punto de inflexión con el avance de un sistema invernal que provocará una combinación de nieve ligera, mezclas invernales e incluso algunas horas de lluvia en áreas al sur del lago Ontario.

Además, el organismo advirtió que, a partir de la noche del martes y al menos hasta el jueves por la noche, se desarrollarán episodios de nieve por efecto lago. Si bien las temperaturas en niveles altos no serán tan bajas como en semanas anteriores, la combinación de aire frío, el trayecto sobre las aguas del lago Ontario y el flujo persistente permitirá acumulaciones de varios centímetros en períodos relativamente cortos.